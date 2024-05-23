Ajda Pekkan 8.5 milyon liralık konsere hazır: Göğüslerini yaptırdı!

Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda vereceği konser için yoğun bir şekilde hazırlanıyor ve 8,5 milyon kazanacak. Konseri için estetik operasyon geçirdikten sonra 3 kilo veren Pekkan, sahne şovlarına hazırlanmaya başladı.

Konserden Önce Göğüslerini Küçülttü

Müge Dağıstanlı, Ajda Pekkan'ın 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda vereceği "60 yıllık kariyerimde ilk" konseri için her şeyi hazırladığını belirtti. Konserin en yüksek fiyatı 22 bin lira olan biletler şimdiden tükenmek üzere. Ajda Pekkan konseri için göğüslerini dikleştirdi ve küçülttü. Süperstar, o gece kusursuz görünmek için sık sık yüz ve vücut maskeleri yaptırıyor.

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Pekkan, 1,5 aylık bir sürede üç kilo verdi, ancak konser gününe kadar iki kilo daha vermek istiyor. Çünkü giyeceği dört kostümden biri çok iddialı olduğu için. Burcu Sedef, Pekkan'ın 500 bin lira değerindeki dört kostümüne imza attı. 40 dansçı, Ajda Pekkan'a lazer gösterileri sunacak. 800 metrekarelik sahnesi, Süperstar'ın isteği üzerine oldukça basit bir şekilde tasarlanmıştır. Ajda Pekkan, konser sonrası Photoshop ekibinin başında durmak isteyecek ve hangi pozda Photoshop'un kullanılacağını kendisi seçecek.