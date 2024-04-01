Cübbeli Ahmet Hoca seçimi değerlendirdi: FETÖ söylemi öne çıktı…

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yerel seçimler hakkında konuştu. AK Parti ve MHP’nin yaşadığı kayıpları öne çıkaran Ünlü, FETÖ söylemini ine çıkardı.

Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya üzerinden yerel seçimler hakkında fikrini paylaştı. Eski adıyla Twitter (X) üzerinden düşüncelerini söyledi. İşte o paylaşımı;

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FETÖ TEZAHÜRÜ OLARAK GÖRÜYORUM

“Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim. Nitekim her seçimde Cumhur İttifâkı'na açık destek yayınlayan İsmailağa'nın bu seçimde hiçbir resmî sitesinde seçimi ve Cumhur İttifâkı'nın ismini geçirmemesi, Tayyip Bey Hasan Efendi'yi ziyaret ettiğinde ilk paylaşımlarda Murat Kurum Beyefendi'nin fotoğrafını paylaşmamaları ancak 40 dakika sonra paylaşsalar da haberlere ilk fotoğrafın yansıması nedeniyle ziyaretin genel bir ziyaret ve duâ çerçevesinde anlaşılması ve fıkıh heyetlerinin insanları uyandırması gereken en mühim konuda:

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'Cumhur İttifâkı'nı kaybettirip DEM iltisaklı grupları kazandırmanın caiz olmadığı' hususunda milleti uyarmaması, bâhusus Saadet ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerin bu seçimde özellikle İstanbul bazında çok büyük rol oynayacakları göz önünde bulundurularak bu hususta: 'Ehveni şer de olsa hâlis şerre karşı onu desteklemek vaciptir, dolayısıyla İstanbul gibi yerlerde Cumhur İttifâkı'ndan başkasına rey verip mahzâ şerri kazandırmak câiz değildir.' fetvasını yayınlamaması bizi bu duruma getirmiştir.”

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