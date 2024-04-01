Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili önemli gelişme! TFF, PFDK sevkleri açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe’den Osayi-Samuel, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, 45. maddeden PFDK’ya sevk edildi.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili önemli gelişme! TFF, PFDK sevkleri açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe’den Osayi-Samuel, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, 45. maddeden PFDK’ya sevk edildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili önemli gelişme! TFF, PFDK sevkleri açıkladı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri:

Trabzonspor (46. - 52. madde)
Egemen Korkmaz (Tedbirsiz - 45. madde)
Osayi Samuel (Tedbirsiz - 45. madde)
Oosterwolde (Tedbirsiz - 36.-45. madde)
İrfan Can Eğribayat (Tedbirsiz - 36.-45. madde)

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili önemli gelişme! TFF, PFDK sevkleri açıkladı!

MADDE 45: KAVGA Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,

MADDE 36: Hakkında müsabakadan men cezası veya hak mahrumiyeti cezası ya da idari tedbir kararı olduğu halde herhangi bir şekilde bu kararlara uymayan sporcu ve kulüp görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir

MADDE 52: Stadyumlarda düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal eden kişiler, bir aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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