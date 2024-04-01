Meral Danış Beştaş'tan çok tartışılacak seçim yorumu: ''İmamoğlu bu oylar benimdir demesin, seçmenlerimiz oy verdi''

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde elli oy oranı ile tekrar İBB başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'na DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş, seçim sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin, seçmenlerimiz oy verdi" diyerek çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

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Meral Danış Beştaş'tan çok tartışılacak seçim yorumu: ''İmamoğlu bu oylar benimdir demesin, seçmenlerimiz oy verdi''

31 Mart'ta yapılan seçimlerde DEM Parti'nin İBB adayı olan, ancak göstermelik aday diye dillendirilerek DEM seçmeni Ekrem İmamoğlu'na oy verecek tartışmaları sürerken seçimlerde yüzde 2.1 oy oranı ile partisinin bir önceki seçimlerinde oy oranın çok altında oy alan Meral Danış Beştaş'tan çok konuşulacak 31 mart yerel seçim açıklaması geldi.

"İMAMOĞLU BU OYLAR BENİMDİR DEMESİN"

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi." dedi. Beştaş, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde henüz kesin sonuçların açıklanmadığını ama aşağı yukarı partilerin oy oranlarının belirlendiğini, seçimi kimin kazanıp kimin kaybettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

"ALDIĞI OYLAR ONUN DEĞİL, BİZİM SEÇMENLERİMİZ ORAYA OY VERDİ"

Kampanya süresi boyunca kentte sadece 2 aday yarışıyormuş gibi bilinçli şekilde algı yaratıldığını, bunun sadece iktidar medyası değil muhalefet medyası tarafından da çok güçlü şekilde yansıtıldığını savunan Beştaş, şöyle devam etti: "Seçmen buna ilişkin bir karar verdi. Yani sadece DEM seçmeni değil aslında genel olarak seçmen bir karar verdi. DEM seçmeni de bu konuda AKP'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Yani şunu da söyleyeyim; İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi."

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"SEÇMENLERİMİZİN NEDEN BUNA ZORLANDIĞINI GAYET İYİ BİLİYORUZ

"Beştaş, partisininİstanbul'da kaybetmediğini savunarak, "Oy oranı ile üçüncü sıra birbiriyle tezat teşkil ediyor diyebilirsiniz ama aslında kaybetmedik. Çünkü seçmenlerimizin neden gittiğini ve neden buna zorlandığını gayet iyi biliyoruz." dedi.

"İSTANBUL BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN DENETLEYECEĞİZ"

Beştaş, "Şunu da unutmayın. Biz seçmenlerimizle birlikte kesinlikle İstanbul belediyesinin çalışmalarını yakından izleyecek ve denetleyeceğiz. Bu konuda, böyle 'seçimi kaybettik' havasında falan da değiliz. DEM Parti siyaseti kazanmıştır diye düşünüyorum." diye konuştu.İstanbul'daki Nevruz etkinliğine 1 milyon insanın katıldığını, aslında orada kazandıklarını söyleyen Beştaş, şunları kaydetti:"İşte bu nedenle İmamoğlu, 'Bu oylar benimdir.' demesin. Aslında bizim seçmenimiz, onların deyimiyle 'stratejik oy' kullanmakta ne kadar mahir olduğunu, ölçülü davrandığını bir kez daha gösterdi. Böyle bir denklem olmasaydı bizim oyumuz asla bu değildi. Bunu herkes biliyor."

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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