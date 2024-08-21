Wilma Elles Türk vatandaşı oldu: Ünlü oyuncunun yeni ismi bakın ne oldu?

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki "Caroline" karakteri ile şöhreti yakalayan Wilma Elles, Türk vatandaşı olduğunu açıklamasının ardından yeni ismi de hayranları tarafından merak ediliyordu.

YAYINLAMA
Google News
Wilma Elles Türk vatandaşı oldu: Ünlü oyuncunun yeni ismi bakın ne oldu?

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki "Caroline" karakteri ile şöhreti yakalayan Wilma Elles, Türk vatandaşı olduğunu açıklamasının ardından yeni ismi de hayranları tarafından merak ediliyordu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki "Caroline" karakteriyle şöhrete kavuşan Wilma Elles, Türk vatandaşı olmuştu. Elles yeni ismini açıkladı.

Wilma Elles Türk vatandaşı oldu: Ünlü oyuncunun yeni ismi bakın ne oldu?

Büyük ilgi çeken 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, sunuculuk yaptığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.

Wilma Elles Türk vatandaşı oldu: Ünlü oyuncunun yeni ismi bakın ne oldu?

TÜRK VATANDAŞI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve Küçük kızı Manolya Çelik de ünlü ismi sunuculuk yaptığı etkinlikte yalnız bırakmadı. Elles, ailesi ile toplu fotoğraf çektirirken Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Wilma Elles Türk vatandaşı oldu: Ünlü oyuncunun yeni ismi bakın ne oldu?

İSMİ ARTIK MÜCELLA

İsmini de Mücella olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. İnanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler" dedi.

Wilma Elles Türk vatandaşı oldu: Ünlü oyuncunun yeni ismi bakın ne oldu?

Son dakika! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı!Son dakika! Batı Kudüs karıştı: Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı!

Putin'den sürpriz ziyaret: Yıllar sonra Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ile aynı masada!Putin'den sürpriz ziyaret: Yıllar sonra Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ile aynı masada!

Batman'da korkunç kaza: Düğüne giderken ölüme gittiler!Batman'da korkunç kaza: Düğüne giderken ölüme gittiler!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Masterchef'te eleme adayı belli oldu mu? 18 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef ne zaman yayınlanacak?
Masterchef'te eleme adayı belli oldu mu? 18 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef ne zaman yayınlanacak?
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı hastanelik oldu! Müjde Uzman'dan flaş açıklama
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı hastanelik oldu! Müjde Uzman'dan flaş açıklama
Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabı neden kapandı? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan kimdir?
Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabı neden kapandı? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan kimdir?
11 Ağustos MasterChef kim elendi? MasterChef kim elendi, kim gitti?
11 Ağustos MasterChef kim elendi? MasterChef kim elendi, kim gitti?
Son Haberler
MİT ve Emniyet Müdürlüğü'den başarılı operasyon: PKK/KCK’Iı Mehnaz Omarı yakalandı!
MİT ve Emniyet Müdürlüğü'den başarılı operasyon: PKK/KCK’Iı Mehnaz Omarı yakalandı!
Öfkeden gözü dönmüş! Hamile eşini vatandaşların gözü önünde öldüresiye dövdü!
Öfkeden gözü dönmüş! Hamile eşini vatandaşların gözü önünde öldüresiye dövdü!
Trabzon'da yayla evi kundaklandı: 3 kişi yanarak can verdi!
Trabzon'da yayla evi kundaklandı: 3 kişi yanarak can verdi!
Türkiye'den nefes kesen hamle! PKK, bizi sattınız deyip isyan etti! 'Türkiye'yi oradan çıkaramazsınız'
Türkiye'den nefes kesen hamle! PKK, bizi sattınız deyip isyan etti! 'Türkiye'yi oradan çıkaramazsınız'
MasterChef Ayşe kimdir? MasterChef Ayşe elendi mi? Afyonlu yarışmacı elendi mi?
MasterChef Ayşe kimdir? MasterChef Ayşe elendi mi? Afyonlu yarışmacı elendi mi?
İstagram ne zaman açılacak! AK Parti'den açıklama: 'Kısa zamanda açılabilir'
İstagram ne zaman açılacak! AK Parti'den açıklama: 'Kısa zamanda açılabilir'
Çok Okunanlar
Meteorolojiden Marmara bölgesine güzel haber! 21 Ağustos 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden Marmara bölgesine güzel haber! 21 Ağustos 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
21 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG ve Brent petrol fiyatları
21 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG ve Brent petrol fiyatları
Futbol hep böyle olsun! 21 Ağustos 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Futbol hep böyle olsun! 21 Ağustos 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Güncel altın fiyatları ne kadar? 21 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? 21 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Oyuncu Hakan Yılmaz Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı
Oyuncu Hakan Yılmaz Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı
Müjde Ar korkuttu! İki saat süren bir operasyon geçirdi
Müjde Ar korkuttu! İki saat süren bir operasyon geçirdi
Yorumlananlar
Sıralama şaşırttı! Türkiye'nin en mutlu şehirler listesi açıklandı! Sizin yaşadığınız şehir kaçıncı sırada?
Sıralama şaşırttı! Türkiye'nin en mutlu şehirler listesi açıklandı! Sizin yaşadığınız şehir kaçıncı sırada?
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'