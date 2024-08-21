Wilma Elles Türk vatandaşı oldu: Ünlü oyuncunun yeni ismi bakın ne oldu?

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki "Caroline" karakteri ile şöhreti yakalayan Wilma Elles, Türk vatandaşı olduğunu açıklamasının ardından yeni ismi de hayranları tarafından merak ediliyordu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki "Caroline" karakteriyle şöhrete kavuşan Wilma Elles, Türk vatandaşı olmuştu. Elles yeni ismini açıkladı.

Büyük ilgi çeken 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, sunuculuk yaptığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.

TÜRK VATANDAŞI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve Küçük kızı Manolya Çelik de ünlü ismi sunuculuk yaptığı etkinlikte yalnız bırakmadı. Elles, ailesi ile toplu fotoğraf çektirirken Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

İSMİ ARTIK MÜCELLA

İsmini de Mücella olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. İnanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler" dedi.

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