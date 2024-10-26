  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Öcalan açıklaması gündem olmuştu! Bahçeli ilk kez konuştu

Öcalan açıklaması gündem olmuştu! Bahçeli ilk kez konuştu

MHP lideri Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan'ın "DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" iddialarının ardından ilk kez bir açıklama yaptı.

Öcalan açıklaması gündem olmuştu! Bahçeli ilk kez konuştu
Yayınlanma:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından organize edilen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"na katıldı.

22 Ekim'de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Bu kararlılığını ve kararlılığını gösterirse, umut hakkının kullanılması ve bundan yararlanması için yasal düzenlemeler yapılacaktır. Bu önemli ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılmalıdır. Bu, Kandil veya Edirne yerine İmralı'dan DEM'e odaklanmalıdır. "Hodri meydan, buna varız" dedi.

"KİMSE YAĞLI URGAN ÖLÇÜŞTÜRMESİN"

Bugün, Türkler ve Kürtler aynı tehlikelerle karşı karşıya. Bu tehlikelerden kurtulmak için ortak bir kararlılık gereklidir.

Bugün seçim olsa kim kazanır? AKP seçmeni bu ankete şok olacakBugün seçim olsa kim kazanır? AKP seçmeni bu ankete şok olacak

Elektrik faturası bundan sonra cep yakacak! Elektriğe yeni zam kapıdaElektrik faturası bundan sonra cep yakacak! Elektriğe yeni zam kapıda

2 uçak havada çarpıştı! Ormana düşen uçaklarda feci son2 uçak havada çarpıştı! Ormana düşen uçaklarda feci son

- Kürtler ve Türkler birbirini sevmeli. Ortak tehdit, bin yıllık bir geçmişi var.... Kürtleri sevmeyen herhangi bir Türk, Türk değildir.

Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak herhangi bir hata yapmadık. Gitmeyi düşünmedik bile.

- Sevr hesaplaşması henüz tamamlanmadı. EMPERYALİZMİN yayılmacılığı, paylaşım kavgalarıyla devam ediyor. Dersimiz geçmişten başladı.

Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet için vatanseverlik ve milletseverlik yarışına girmesin. Bu insanlar söz düellolarına, siyasi gösterilere, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye ve hayatları ve siyasetleri boyunca kanıtlayamayacaklarına inanmasınlar. O bayrağı kursaklarında teker teker bırakır ve burnundan fitil fitil getiririz. Makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine koymayız.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
Bugün seçim olsa kim kazanır? AK Parti seçmeni bu ankete şok olacak
Bugün seçim olsa kim kazanır? AK Parti seçmeni bu ankete şok olacak
İmamoğlu için 'milli güvenlik sorunu' demişti! Dava hazırlıkları başladı
İmamoğlu için 'milli güvenlik sorunu' demişti! Dava hazırlıkları başladı
Müsavat Dervişoğlu'na canlı yayında ateş püskürdü! ''Sen kimsin? Adamsan o gün konuşsaydın''
Müsavat Dervişoğlu'na canlı yayında ateş püskürdü! ''Sen kimsin? Adamsan o gün konuşsaydın''
Avukatı açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla getirilme kararı kaldırıldı
Avukatı açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla getirilme kararı kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla getirilme kararının perde arkası ortaya çıktı! Önceki duruşmalarda hep geleceği söylenmiş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla getirilme kararının perde arkası ortaya çıktı! Önceki duruşmalarda hep geleceği söylenmiş
Şamil Tayyar'dan hükümete 750 TL katkı payı tepkisi! 'Toplumdan iyice kopar, siyasi ömrünüzü kısaltırsınız'
Şamil Tayyar'dan hükümete 750 TL katkı payı tepkisi! 'Toplumdan iyice kopar, siyasi ömrünüzü kısaltırsınız'
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu! İsrail destekli markanın açılışına katılan belediye başkaları hakkında karar verildi
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu! İsrail destekli markanın açılışına katılan belediye başkaları hakkında karar verildi