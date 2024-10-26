Öcalan açıklaması gündem olmuştu! Bahçeli ilk kez konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından organize edilen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"na katıldı.

22 Ekim'de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Bu kararlılığını ve kararlılığını gösterirse, umut hakkının kullanılması ve bundan yararlanması için yasal düzenlemeler yapılacaktır. Bu önemli ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılmalıdır. Bu, Kandil veya Edirne yerine İmralı'dan DEM'e odaklanmalıdır. "Hodri meydan, buna varız" dedi.

"KİMSE YAĞLI URGAN ÖLÇÜŞTÜRMESİN"

Bugün, Türkler ve Kürtler aynı tehlikelerle karşı karşıya. Bu tehlikelerden kurtulmak için ortak bir kararlılık gereklidir.

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- Kürtler ve Türkler birbirini sevmeli. Ortak tehdit, bin yıllık bir geçmişi var.... Kürtleri sevmeyen herhangi bir Türk, Türk değildir.

Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak herhangi bir hata yapmadık. Gitmeyi düşünmedik bile.

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- Sevr hesaplaşması henüz tamamlanmadı. EMPERYALİZMİN yayılmacılığı, paylaşım kavgalarıyla devam ediyor. Dersimiz geçmişten başladı.

Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet için vatanseverlik ve milletseverlik yarışına girmesin. Bu insanlar söz düellolarına, siyasi gösterilere, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye ve hayatları ve siyasetleri boyunca kanıtlayamayacaklarına inanmasınlar. O bayrağı kursaklarında teker teker bırakır ve burnundan fitil fitil getiririz. Makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine koymayız.