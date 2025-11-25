Mardin'de akıl almaz vahşet: 3 kişilik aile başlarından vurulmuş halde bulundu!

Mardin'de 3 kişilik aile evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan araştırmada kapılarında zorlama bulunmadı.

Mardin'de Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde silahla başlarından vurulmuş halde bulundu. Yaşanan olay şehri ayağa kaldırırken ekiplerin olay yerindeki ilk incelemesinde kapıda zorlama görülmediği belirtildi. Öte yandan Mehmet Kaya'nın bir komşusu "Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya evlerinde silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları, dün gece mahalle muhtarı ile ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi. Evde başlarından silahla vurulmuş halde Mehmet K. (37), eşi Berna K. (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli K'yi gören muhtar ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haberin Devamı

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin ve çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

"KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI"

Komşularının ölü bulunmasıyla ilgili konuşan Ali Beydüz, "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.

KAPIDA ZORLAMA YOK

Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde kapıda zorlama görülmediği belirtilirken, cenazelerin detaylı otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı: İşte bir iyi bir de kötü senaryo!

Kırklar Mescidi cayır cayır yandı: Bayburt – Çaykara arasında bulunan maneviyat dolu mekân küle döndü!

İBB ‘yolsuzluk' soruşturmasında sıcak gelişme: İddianame mahkemece kabul edildi!