O Taksici hayatını kaybetti! Taksiciyi öldüren saldırgan kıskıvrak yakalandı!

İzmir'de meydana gelen olayda, taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, aracına aldığı yolcu tarafından vuruldu. Saldırgan tarafından ağır yaralanan taksici, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

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O Taksici hayatını kaybetti! Taksiciyi öldüren saldırgan kıskıvrak yakalandı!

İzmir'de meydana gelen olayda, taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, aracına aldığı yolcu tarafından vuruldu. Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananlar araç içi kamerasınca kaydedildi. Saldırgan tarafından ağır yaralanan taksici, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

O Taksici hayatını kaybetti! Taksiciyi öldüren saldırgan kıskıvrak yakalandı!

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı aracına aldı. Saldırgan araç hareket ettikten sonra arka koltuktan taksi şoförünü silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge hayatını kaybetti.

O Taksici hayatını kaybetti! Taksiciyi öldüren saldırgan kıskıvrak yakalandı!

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

İzmir'de bir taksici, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge'yi yaraladı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracını da soyarak olay yerinden kaçtı.

O Taksici hayatını kaybetti! Taksiciyi öldüren saldırgan kıskıvrak yakalandı!

SALDIRGAN TUTUKLANDI

110 saatlik görüntülerin izlenmesinin ardından kimliği tespit edilen D.A, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin yakalandığını aktaran Tunç, "Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Her iki olayla ilgili başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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