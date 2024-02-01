2 Şubat 2024 BİM kataloğu yayında: Yarın satışta neler var? İşte aktüel ürünler…

3 büyük market zincirlerden biri olan BİM, aktüel ürün kataloğu yine göz dolduruyor. Onlarca ürün yine uygun fiyata satılacak. Vatandaş ucuza alabileceği ürünleri yarın sabah erken saatlerinde alabilecek.

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2 Şubat 2024 BİM kataloğu yayında: Yarın satışta neler var? İşte aktüel ürünler…

Beyaz eşyadan, televizyona, robot makinesinden çay makinesine kadar birçok ürün 2 Şubat BİM kataloğunda yer alıyor. Çantasını doldurmak isteyen tüketici, koşa koşa BİM’e gidecek. İşte katalogda yer alan bazı ürünler…

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2 ŞUBAT BİM KATALOĞU

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 6.999 TL
  • Kumtel Mini Fırın - 1.099 TL
  • Kumtel Fastfryer - 1.599 TL

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  • LG 55 Inç Smart Nanocell TV - 20.999 TL
  • TCL 43 Inç Smart Google TV - 8.999 TL
  • Dijitsu 65 Inç UHD Webos TV - 14.799 TL
  • Blaupunkt Robomaster Akıllı Robot Süpürge - 6.999 TL
  • Range Çay Makinesi - 899 TL

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  • Clementoni Robotik Jumpingbot - 229 TL
  • Gokidy Hafıza Oyunu Bul Çevir - 79 TL
  • Meyveli Gitar - 69 TL
  • Oyuncak Arabalı Tır - 259 TL
  • Karanlıkta Parlayan Yıldızlar - 44,50 TL

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