2 Şubat 2024 BİM kataloğu yayında: Yarın satışta neler var? İşte aktüel ürünler…

Beyaz eşyadan, televizyona, robot makinesinden çay makinesine kadar birçok ürün 2 Şubat BİM kataloğunda yer alıyor. Çantasını doldurmak isteyen tüketici, koşa koşa BİM’e gidecek. İşte katalogda yer alan bazı ürünler…
2 ŞUBAT BİM KATALOĞU
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 6.999 TL
- Kumtel Mini Fırın - 1.099 TL
- Kumtel Fastfryer - 1.599 TL
- LG 55 Inç Smart Nanocell TV - 20.999 TL
- TCL 43 Inç Smart Google TV - 8.999 TL
- Dijitsu 65 Inç UHD Webos TV - 14.799 TL
- Blaupunkt Robomaster Akıllı Robot Süpürge - 6.999 TL
- Range Çay Makinesi - 899 TL
- Clementoni Robotik Jumpingbot - 229 TL
- Gokidy Hafıza Oyunu Bul Çevir - 79 TL
- Meyveli Gitar - 69 TL
- Oyuncak Arabalı Tır - 259 TL
- Karanlıkta Parlayan Yıldızlar - 44,50 TL
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