Bu veriler çok konuşulur: Küresel altın talebi 2023 yılında rekor kırdı…

Altın sadece iç pazarda popüler olmadı. 2023 yılında küresel pazarda da altın rekorlara doymadı. Geçtiğimiz yıl içinde altına olan talep adeta patlama yaşadı. İşte şaşkına çevirecek veriler…

YAYINLAMA
Google News
Bu veriler çok konuşulur: Küresel altın talebi 2023 yılında rekor kırdı…

4.448 tonluk yıllık altın talebi (OTC hariç) çok güçlü bir 2022'nin %5 altındaydı. Önemli OTC ve stok akışları (398t) dahil, 2023'teki toplam altın talebi 4.899 ton ile rekor düzeyde en yüksek oldu.

YKS başvuruları başladı mı? En son başvuru tarihi ne zaman?YKS başvuruları başladı mı? En son başvuru tarihi ne zaman?

Merkez bankası satın alımı çok hızlı bir tempoyu korudu. 1.037t yıllık net alımlar neredeyse 2022 rekoruyla eşleşti ve sadece 45t eksik düştü. Küresel altın ETF'leri, 244 ton kaybederek art arda üçüncü bir yıllık çıkış gördü. Çıkışların hızı yıl sonuna doğru belirgin bir şekilde yavaşladı, ancak Ekim ayının ağır çıkışları dördüncü çeyrek resmine hakim oldu.

altin.jpg

KÜRESEL PAZARDA ALTIN TALEBİ

Dünya Altın Konseyi'nden elde edilen verilere göre, altın borsasında işlem gören fonlar, 2022'de yaklaşık 110 tondan 2023'te iki kattan fazla 244 tona çıkışlarla üst üste üçüncü yıl için yatırımlar çekildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyorFenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor

Yıllık bar ve madeni para yatırımı, önemli Batı ve Doğu piyasalarındaki farklı eğilimler birbirini dengeledikçe hafif bir daralma (-%3 y/y) gördü. Çok yüksek altın fiyatı ortamında bile yıllık mücevher tüketimi 2.093 tonda sabit kaldı. Çin'in toparlanması güçlü küresel toplamı destekledi.

ONS ALTININ GETRİSİ

Endüstri kuruluşu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2023'teki ortalama altın fiyatlarının yıllık %8 daha yüksek, ons başına 1.940,54 dolar olduğunu aktardı. Bu da aynı zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu söyledi. Yıl sonunda fiyatlar ons başına 2.078,4 dolardı ve yıl için %15 getiri sağladı.

İstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 olduİstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 oldu

2
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 oldu
İstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 oldu
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldığını açıkladı!
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldığını açıkladı!
Benzine yeni zam! 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Benzine yeni zam! 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Altın zirveyi gördü! 1 Şubat 2024 güncel altın fiyatları
Altın zirveyi gördü! 1 Şubat 2024 güncel altın fiyatları
Son Haberler
Avrupa’da kriz büyüyor: Fransa’daki çiftçi krizi Belçika’ya sıçradı
Avrupa’da kriz büyüyor: Fransa’daki çiftçi krizi Belçika’ya sıçradı
Bu veriler çok konuşulur: Küresel altın talebi 2023 yılında rekor kırdı…
Bu veriler çok konuşulur: Küresel altın talebi 2023 yılında rekor kırdı…
YKS başvuruları başladı mı? En son başvuru tarihi ne zaman?
YKS başvuruları başladı mı? En son başvuru tarihi ne zaman?
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor
2024 yeni halka arz geliyor mu? İşte yılın ilk halka arzları hakkında önemli detay…
2024 yeni halka arz geliyor mu? İşte yılın ilk halka arzları hakkında önemli detay…
Sıcak Haber: Fed, 2024 senesinin ilk faiz kararı belli oldu…
Sıcak Haber: Fed, 2024 senesinin ilk faiz kararı belli oldu…
Çok Okunanlar
Hande Baladın'ı şok eden karar! Yüzüne kezzap atmak ile tehdit eden sapık için mahkeme kararını verdi
Hande Baladın'ı şok eden karar! Yüzüne kezzap atmak ile tehdit eden sapık için mahkeme kararını verdi
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor
Ünlü ekonomist Eğilmez yazdı: “Orta sınıf yok oluyor”…
Ünlü ekonomist Eğilmez yazdı: “Orta sınıf yok oluyor”…
Ev hanımlarına müjde! Torba yasasıyla erken emeklilik geliyor
Ev hanımlarına müjde! Torba yasasıyla erken emeklilik geliyor
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL