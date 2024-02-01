Bu veriler çok konuşulur: Küresel altın talebi 2023 yılında rekor kırdı…

4.448 tonluk yıllık altın talebi (OTC hariç) çok güçlü bir 2022'nin %5 altındaydı. Önemli OTC ve stok akışları (398t) dahil, 2023'teki toplam altın talebi 4.899 ton ile rekor düzeyde en yüksek oldu.

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Merkez bankası satın alımı çok hızlı bir tempoyu korudu. 1.037t yıllık net alımlar neredeyse 2022 rekoruyla eşleşti ve sadece 45t eksik düştü. Küresel altın ETF'leri, 244 ton kaybederek art arda üçüncü bir yıllık çıkış gördü. Çıkışların hızı yıl sonuna doğru belirgin bir şekilde yavaşladı, ancak Ekim ayının ağır çıkışları dördüncü çeyrek resmine hakim oldu.

KÜRESEL PAZARDA ALTIN TALEBİ

Dünya Altın Konseyi'nden elde edilen verilere göre, altın borsasında işlem gören fonlar, 2022'de yaklaşık 110 tondan 2023'te iki kattan fazla 244 tona çıkışlarla üst üste üçüncü yıl için yatırımlar çekildi.

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Yıllık bar ve madeni para yatırımı, önemli Batı ve Doğu piyasalarındaki farklı eğilimler birbirini dengeledikçe hafif bir daralma (-%3 y/y) gördü. Çok yüksek altın fiyatı ortamında bile yıllık mücevher tüketimi 2.093 tonda sabit kaldı. Çin'in toparlanması güçlü küresel toplamı destekledi.

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ONS ALTININ GETRİSİ

Endüstri kuruluşu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2023'teki ortalama altın fiyatlarının yıllık %8 daha yüksek, ons başına 1.940,54 dolar olduğunu aktardı. Bu da aynı zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu söyledi. Yıl sonunda fiyatlar ons başına 2.078,4 dolardı ve yıl için %15 getiri sağladı.

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