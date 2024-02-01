Avrupa’da kriz büyüyor: Fransa’daki çiftçi krizi Belçika’ya sıçradı

Sayısız Avrupa ülkesinden çiftçiler, traktörleri Avrupa şehir merkezine getiren protestoya katıldı. Avrupa Bölgesi ve çevresinde sokaklarda yüzlerce traktörün varlığı bildirildi. Polis tüm bölgeyi kordon altına aldı.

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Avrupa’da kriz büyüyor: Fransa’daki çiftçi krizi Belçika’ya sıçradı

Avrupa’da çiftçilerle ilgili kriz yükseliyor. Almanya, Fransa derken protestolar Belçika ve diğer ülkelere kadar sıçradı. Yangınlar yakıldı ve vandalizm eylemlerine dair raporlar var. Protestocuların çoğu güney Belçika'dan genç çiftçiler. Büyük bir İtalyan varlığı da kaydedildi. Büyük bir polis varlığı var. Şimdiye kadar, çiftçiler esas olarak iyi davrandı.

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FRANSA’DA TUTUKLAMALAR BAŞLADI

Düzinelerce çiftçi, Çarşamba gecesi, günde 12 milyon insanı besleyen "Paris'in göbeği" olarak adlandırılan bir toptan gıda pazarına baskın düzenledikleri için tutuklandı.

Emmanuel Macron'un hükümeti, Fransız başkentini kuşatan çiftçileri havaalanlarına veya dünyanın en büyük taze gıda pazarı olan Paris'in güneyindeki geniş gıda dağıtım merkezi Rungis'e yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.

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Ancak bu uyarıyı çiftçiler, kabul edilemez derecede düşük ücret, bürokrasi olarak gördü. Çarşamba gecesi 91 kişilik bir grup, yayılma alanına girmek için polisten kaçtı.

BAŞBAKAN’DAN ÇAĞRI

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Çarşamba öğleden sonra Bay Bousquet-Cassagne ve meslektaşlarını traktörleri olmadan görüşmek üzere Paris'e davet etti.

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