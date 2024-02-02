Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme

Emekliler, SSK ve Bağkur emekli aylıkları için yüzde 5 oranında artış yapılırken, en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükselerek yüzde 42,6'ya yükseldi. Bu yıl emeklilere yeni hizmetler uygulanmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyeleri ve maaşlar da arttı.

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Çalışan veya çalışmayan tüm emekliler, 2023 yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 5 bin TL ikramiyeden yararlanabilir. Güncelleme, Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinde artış olacağını bildirdi. 2018 yılında 1000 TL olan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL ve geçen yıl 2 bin TL arttı.

Kültürel Faaliyetler

Amaç, emeklilerin sosyal aktivitelere katılmalarına izin verirken projeler geliştirmek ve 65 yaşını tamamlayan insanlara özel kartlar vererek otobüs, tren ve uçak biletlerinde indirimler ve sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel etkinliklere biletlerde indirimler sağlamak.