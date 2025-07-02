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O görüntüler kahretti! İş kazasında 2 bacağı birden koptu!

Antalya Döşemealtı'ndaki bir fabrikada çalışan 28 yaşındaki Özbek işçi çalışan plastik kırım makinesine düştü. Yaşanan acı olayda gencin 2 bacağı birden koptu...

O görüntüler kahretti! İş kazasında 2 bacağı birden koptu!
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O görüntüler kahretti! İş kazasında 2 bacağını birden koptu!

Antalya Döşemealtı'ndaki bir fabrikada çalışan 28 yaşındaki Özbek işçi çalışan plastik kırım makinesine düştü. Yaşanan acı olayda gencin 2 bacağını birden koptu...

Antalya Döşemealtı'ndaki bir fabrikada çalışan 28 yaşındaki Özbek işçi Kudratov Mırzokhıd, plastik kırım makinesine düşerek her iki bacağını diz altından kaybetti. Olay sonrası ortaya çıkan görüntüler ise izleyenleri kahretti.

O görüntüler kahretti! İş kazasında 2 bacağını birden koptu!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde korkunç bir iş kazası yaşandı. Kırkgöz Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çalışan Özbekistan uyruklu Kudratov Mırzokhıd (28), plastik kırım makinesine düştü.

ÇIĞLIKLARINI ARKADAŞLARI DUYDU

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sert plastik malzemeyi kırım makinesine ayaklarıyla itmeye çalışan Mırzokhıd, dengesini kaybederek makinenin içine sürüklendi. Talihsiz işçinin çığlıklarını duyan iş arkadaşları hemen durumu yetkililere bildirdi.

BACAKLARINI DİZ ALTINDAN KOPTU

İhbar üzerine olay yerine Antalya OSB ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle makineden çıkarılan işçinin, her iki bacağının diz altından koptuğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mırzokhıd, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIK AMA...

"Sanayi sitesinde çalışan bir esnaf, "Çalışırken bağırma sesi duydum. Vatandaş, makinenin içine düşmüş. Bacakları kırım makinesine sıkışmıştı. Yardım etmeye çalıştık ama elimizden çok fazla bir şey gelmedi" dedi.

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