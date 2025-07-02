Çağırsanız gelirlerdi deniliyordu! İzbeton soruşturmasında CHP'li yöneticiler firar ederek Yunanistan'a kaçtı

İzmir’deki yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Dün sabah saatlerinde İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'un da aralarında bulunduğu gözaltı sayısı 130'a yükseldi.

Soruşturma Terörle Mücadeleden sorumlu Başsavcı vekili tarafından yürütülürken suçlamalar örgüt kapsamında ele alınmış olup, düzenlenen Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden, “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçundan gözaltı kararlaştırılmıştı.

CHP'NİN İDDİALARI BOŞA DÜŞTÜ: ŞAHISLAR YUNANİSTAN'A KAÇTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İzbeton A.Ş yolsuzluk operasyonu kapsamında yakalama kararı bulunan şüphelilerin bir kısmının Yunanistan’a kaçtığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında aranan şahısların Yunanistan’a acil çıkış yaptıkları bilgisine ulaşıldığı, Başsavcılığın mevcut yakalama kararı doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında arama bülteni çıkarma çalışmaları başlattığı aktarıldı.

İBB’de başlayan yolsuzluk operasyonlarında şüpheli şahısların kaçıyor olması CHP kanadından gelen “Şafak vakti operasyona ne gerek var. Çağırılsalar zaten gelirler” iddialarını boşa düşürdü.

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SOYER'İN EŞİ DE YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA

Öte yandan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in kooperatif kurduğu ve belediyeye ait araziyi ihaleye fesat karıştırarak bu kooperastife devrettiği öğrenildi.

Soyer’in buna ilişkin iş ve işlemleri Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği, Seferihisar Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Soyer’in ifadeye gitmediği iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ise son yolsuzluk operasyonu sonrası adı geçen yolsuzluk dosyasını Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığından istediği öğrenildi.

SOYER İLE BİRLİKTE DİSK ÇALIŞANLARINI DA ŞİKAYET ETMİŞ

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 23 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen grev nedeniyle İzmir’de çöp dağları oluşmuş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın çöp toplamaya çıktığı dönemde DİSK Sendikası çalışanlarınca engellenmesi ise basında büyük yankı uyandırmıştı.

Yolsuzluk soruşturmalarında Tunç Soyer hakkında, Cemil Tugay’ın şikâyette bulunduğu öğrenilmişti

Tugay’ın maaşlarına zam isteyen DİSK’li belediye işçilerini de savcılığa şikâyet ettiği ortaya çıktı.

Tugay’ın şikayeti üzerine işçiler hakkında kamu davası açıldığı ve işçilerin ifadeye çağrıldığı, kısa bir süre sonra da davanın görüleceği öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise DİSK çalışanlarının hak arayış taleplerini iktidara yaranmak ve AK Parti’nin yararına olarak nitelendiren Belediye yöneticilerinin doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi olmaları yeni bir tartışmaya yol açtı.