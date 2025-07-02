Özgür Özel, Leman dergisinin çirkin paylaşımına sahip çıktı: Resme baktığımda peygambere hakaret görmüyorum

Leman dergisinin Hz. Muhammed'e yönelik çirkin saldırıda tepkiler devam ederken, ne söyleyeceği çok merak edilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den çok tartışılacak bir açıklama geldi.

BEN RESME BAKTIĞIMDA...!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık, karikatürle ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Söz konusu kişiler arasında karikatürün sahibi, derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü yer alıyor

Tepkiler art arda gelirken farklı bir açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

"GÖRDÜGÜMÜ SÖYLÜYORUM"

Özel, İBB'ye yönelik soruşturmaların 100. günü nedeniyle Şişli'de düzenlenen "100 KARASI" temalı toplantıda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel şöyle konuştu:

"Aldım karikatüre baktım. Kolayı şu: Karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak "Efendim, Peygamber Efendimize bunu diyenleri ben de kınıyorum." demek işin kolayıdır. "Yapabilirim, yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz..." Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara muhafazakar cemaatin, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına çizerine hatta karikatüristlerine sesleniyorum. Dönün bir bakın. Ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor.

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"HAZRETİ MUHAMMED PEYGAMBERDİR, MELEK DEĞİLDİR"

Gökyüzünde tanışıyorlar. Diyor ki "Selamünaleyküm, ben Muhammed." Bunu Hazreti Muhammed'i resmetmişler olarak söylüyorlar. Hazreti Muhammed peygamber katındadır. Melek falan değildir. Orada Muhammed Gazze'de öldürülmüş, ismini Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Muhammed'den alan bir Müslüman çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzeli'dir. Doğduğunda bebek öldüğünde kaç yaşında olursa olsun, peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür.

"HERKES DOĞRU YERDE DURMAYI BİLECEK"

Eğer ki Gazi eğer ki Hazreti Muhammed'e bir saygısızlık varsa ona kim karşı çıkar? Geçmişteki meclis tutanaklarına bakın. Manisa'dakilere Manisa'da her siyasi partiden, her siyasi partiden iyi gününde kötü gününde birlikte olduğumuz, yasımızı birlikte tuttuğumuz, orucumuzu birlikte açtığımız, bayram namazını birlikte kıldığımız Manisalı muhafazakarlar şahidimdir ki Hazreti Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem. Ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek."

Leman Dergisi haddi aştı: Skandal karikatüre ve sorumlularına protesto sonrası gözaltı!