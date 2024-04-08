Ümit Özlale, '' Partide ilk gündeki heyecanın kalmadığını gördüm'' diyerek İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu

31 Mart yerel seçimlerinde alınan başarısız sonuçlar sonrası parti kurmayların önemli isimlerinden Genel başkan yardımcısı Buğra Kavuncu ve teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Burak Akburak görevlerinden istifa etmelerinden sonra, partinin bir diğer önemli ismi İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Partiden istifa ettiğini açıkladı.

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Ümit Özlale, '' Partide ilk gündeki heyecanın kalmadığını gördüm'' diyerek İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu

2024 yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partiden istifa ettiğini açıkladı.

"PARTİMİZDE İLK GÜNLERDEKİ HEYECANIN KALMADIĞINI GÖRDÜM"

Özlale sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-Sevgili İYİ Parti Ailesi, uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ümit Özlale, '' Partide ilk gündeki heyecanın kalmadığını gördüm'' diyerek İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu

"ÜRETMENİN İMKANSIZ OLDUĞUNU ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM"

-Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.
Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

-Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

-Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım.

-Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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