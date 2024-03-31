Seçim sonrası İletişim Başkanlığı’ndan manidar paylaşım: Seçimden hiç bahsedilmedi!

31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların neredeyse yüzde 50’si açıldı. CHP, oyların büyük çoğunluğunu alarak AK Parti’yi geçti. CHP 35 il alırken AK Parti, 25’de kaldı. Sonuçların tek tek geldiği anda ise İletişim Başlanlığı farklı bir paylaşımda bulundu.

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CUMHURBAŞKANI’NA AİT PAYLAŞIM

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden seçim yerine farklı paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmeler şu şekilde paylaşıldı;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kırgızistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO’nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte’ye, Türkiye’nin yeni Genel Sekreter’den beklentilerini de ifade etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.”

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