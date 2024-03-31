Seçim sonrası İletişim Başkanlığı’ndan manidar paylaşım: Seçimden hiç bahsedilmedi!

Yerel seçimlerde AK Parti büyük bir hezimete uğradı. Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti’yi geride bıraktı. İletişim Başkanlığı seçim gününde ise çok manidar bir paylaşımda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Seçim sonrası İletişim Başkanlığı’ndan manidar paylaşım: Seçimden hiç bahsedilmedi!

31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların neredeyse yüzde 50’si açıldı. CHP, oyların büyük çoğunluğunu alarak AK Parti’yi geçti. CHP 35 il alırken AK Parti, 25’de kaldı. Sonuçların tek tek geldiği anda ise İletişim Başlanlığı farklı bir paylaşımda bulundu.

Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…

CUMHURBAŞKANI’NA AİT PAYLAŞIM

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden seçim yerine farklı paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmeler şu şekilde paylaşıldı;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kırgızistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO’nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte’ye, Türkiye’nin yeni Genel Sekreter’den beklentilerini de ifade etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.”

31 Mart 2024 yerel Seçimlerine katılım oranı belli oldu31 Mart 2024 yerel Seçimlerine katılım oranı belli oldu

0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…
Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…
Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…
Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…
31 Mart 2024 yerel Seçimlerine katılım oranı belli oldu
31 Mart 2024 yerel Seçimlerine katılım oranı belli oldu
Türkiye tercihini yaptı! sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı, İşte ilk sonuçlar
Türkiye tercihini yaptı! sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı, İşte ilk sonuçlar
Son Haberler
Seçim sonrası İletişim Başkanlığı’ndan manidar paylaşım: Seçimden hiç bahsedilmedi!
Seçim sonrası İletişim Başkanlığı’ndan manidar paylaşım: Seçimden hiç bahsedilmedi!
Diyarbakır’daki muhtarlık seçimlerinde kan döküldü!
Diyarbakır’daki muhtarlık seçimlerinde kan döküldü!
Türkiye'de oy kullanma işlemi bitti! Sandıklar kapandı!
Türkiye'de oy kullanma işlemi bitti! Sandıklar kapandı!
Siyasi liderler oyunu kullandı: Ağızlardan demokrasi söylemi eksik olmadı
Siyasi liderler oyunu kullandı: Ağızlardan demokrasi söylemi eksik olmadı
Türkiye'de oy kullanma işlemi bitti! Sandıklar kapandı!
Türkiye'de oy kullanma işlemi bitti! Sandıklar kapandı!
Siyasi liderler oyunu kullandı: Ağızlardan demokrasi söylemi eksik olmadı
Siyasi liderler oyunu kullandı: Ağızlardan demokrasi söylemi eksik olmadı
Çok Okunanlar
31 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları, İşte hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler | Astroloji
31 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları, İşte hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler | Astroloji
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Türk halkı yerel yöneticilerini, seçmek için sandığa gidiyor, 31 Mart 2024 Pazar gazete manşetleri
Türk halkı yerel yöneticilerini, seçmek için sandığa gidiyor, 31 Mart 2024 Pazar gazete manşetleri
Hane başına en az 7 bin lira verilecek! SGK tek şart arıyor
Hane başına en az 7 bin lira verilecek! SGK tek şart arıyor
Nerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen kaydı sorgulama
Nerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen kaydı sorgulama
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne çağrı! Daha ne bekliyorsunuz, şimdi değilse ne zaman?
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne çağrı! Daha ne bekliyorsunuz, şimdi değilse ne zaman?
Yorumlananlar
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…