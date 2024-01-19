Ndombele krizi! Son halini gören bu nasıl futbolcu diyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray adına oynayan Ndombele'nin son görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Ndombele krizi! Son halini gören bu nasıl futbolcu diyor

Galatasaray taraftarından kilo alması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Ndombele'nin son durumu yok artık dedirtti. Ziraat Türkiye Kupası maçında Ümraniyespor'a karşı iyice kilo aldığı görülen Ndombele'nin eski ve yeni durumunu karşılaştırması her şeyi ortaya çıkardı.

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Galatasaray yönetimi, Ndombele'nin kilo sorunu olmadığını ve kilo almadığını belirtse de, bu fotoğraf gerçeği ortaya çıkardı.

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