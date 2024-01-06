Eski Fenerli yıldız Galatasaray’a imza atmak üzere!

Szalai yeniden Türkiye'ye gelebilir. Almanya'da süre bulamayan oyuncu için Galatasaray ilk adımı attı.

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Eski Fenerli yıldız Galatasaray’a imza atmak üzere!

Galatasaray, 2023 yılında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a 12.3 milyon euro karşılığında transfer olan Attila Szalai için harekete geçti. Alman ekibinde istediği forma şansını bulamayan ve ligde sadece dört maça çıkabilen yıldız futbolcu için sarı-kırmızılılar daha hızlı harekete geçti.

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Szalai, ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor ve bu tavrı Galatasaray için iyi bir şey. Okan Buruk, hem stoper hem de sol bekte oynayabildiği için Szalai'nin transferi için olumlu bir rapor verdi.

Szalai Geri Dönmek İstiyor

Hoffenheim, Szalai için 2 milyon euroluk bir kiralama bedeli talep etti. Sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray, bonservisiyle birlikte oyuncuyu renklerine katması bekleniyor.

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