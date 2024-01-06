Devlet Bahçeli'den Süper Kupa eleştirileri: TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray soğukkanlı hareket edemedi

MHP lideri Bahçeli, Riyad'daki Süper Kupa krizine değindi. Süreci yönetememekle TFF'yi, soğukkanlı davranmamakla Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleştiren Bahçeli, 'Türk futbolu duvara toslamıştır.' dedi.

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Devlet Bahçeli'den Süper Kupa eleştirileri: TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray soğukkanlı hareket edemedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"ne katıldı.

Bahçeli'nin şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"30 Aralık'ta Anıtkabir'de kahrolsun cumhuriyet, şeriat gelecek diyerek avaz avaz bağıran bir sapığın provokasyonu ile yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde düzenlenen şehitlerimize rahmet, Filistine'e destek İsrail'e lanet yürüyüşünde Kelime-i Tevhid sancağını taşıyan masum bir insanımıza hilafet bayrağı açtığı iddiasıyla saldıran meczubun eylemi zaman itibarıyla tesadüf değildir. Hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? rahatsızlık Kelime-i Tevhid'den ise tarihe not düşüyorum.

Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Türkiye dili ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Türkiye'nin bayrağı ve milli marşı bellidir. 29 Ekim 1923'ün kuruluş fikrine sonuna kadar sahip çıkacağız. Polemik ve sinsi gayenin karşısında duracağız. Hilafet tartışmasını kamçılayanların, çanak tutanların, istismar edip alarm zili çalanların hepsi hastalıklıdır. Devlete ve millete siyaset yapılamaz. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamak milliyetçilik değildir. Türk milliyetçiliği vatan ve millet sevdalısıdır.

TFF'YE ELEŞTİRİ

Riyad'da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa finalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalgası Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini ve diyalog köprülerini dinamitlemekten başka bir işe yaramamıştır. Türk futbolunda olmayan tek şey futboldur. Bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir.

"TÜRK FUTBOLU DUVARA TOSLADI"

Kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Atatürk'ün bir futbol müsabakasında istismarı müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak tedbirlerin alınmaması ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir.

"KURU ÖZÜRLE MUAFİYET KAZANAMAZLAR"

Maçın oynanması için Riyad'ın neden seçildiği ve protokole neden uyulmadığı bir muammadır. Riyad krizine dahil olan kim varsa kuru özür ile muafiyet kazanamaz. Türk futbolunu siyasi tartışmaların içine çekmenin vatanseverlikle alakası yoktur.

SOSYAL MEDYAYA DÜZENLEME ÇAĞRISI

Sosyal medya artık taşınması imkansız bir yüktür ve zehirlidir. Sosyal medya kullanımını ya ahlaki ve milli temelde düzenlemeli ya da batının içimize konuşlandırdığı bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz. Bu aşamada sosyal medya düşman yatağına dönüşmüş milli ve manevi hayatımızı çürütmeye başlamıştır. Bu düşüncemi özgürlüğün kısıtlanması biçiminde okuyacak sefillere yüzümüz dönüktür. Tedbiri bugün alamazsak toplumsal barış zedelenecek."

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