İBB Başkan adayı Kurum’un Galatasaray ziyaretinin ardından ikinci durağı Fenerbahçe oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını duyurmuştu. Murat Kurum, Ak Parti’nin adayı olmuştu…

YAYINLAMA
Google News
İBB Başkan adayı Kurum’un Galatasaray ziyaretinin ardından ikinci durağı Fenerbahçe oldu

Murat Kurum, İBB Başkan adayılığı açıklandıktan sonra saha çalışmalarına başladı. İstanbul’da görüşmelerini sürdüren Kurum, önemli iki görüşmeye imza attı. Bugün, Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüp’lerini Murat Kurum ekibi ziyaret etti.

Beşiktaş tribünlerinden Arda Turan’a: Paralar Nerede?Beşiktaş tribünlerinden Arda Turan’a: Paralar Nerede?

ekran-resmi-2024-01-17-20-58-58.png

MURAT KURUM’DAN FENERBAHÇE ÇIKARMASI

İBB Başkan adayı Murat Kurum, günün ilk saatlerindeki ilk durağı Galatasaray oldu. Burada Dursun Özbek ile görüşen Kurum, desteklerini istedi. Daha sonrasında Murat Kurum Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İBB adayı,

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''

“Sporun kardeşliğin merkezi olacak İstanbul. Bu kardeşlik hukukunu tüm kulüplerimize yayacak şekilde çalışacağız. Her yıl İstanbul'da, daha önce TSYD Kupası diye bildiğimiz bir kupamız var. Sezon öncesi tüm kulüplerimiz katılırdı. Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul Cup turnuvası düzenleyeceğiz. İstanbul kulüplerimiz burada sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacaklar. Tüm İstanbullular ile birlikte sezona hazırlanacağız.”

ekran-resmi-2024-01-17-20-59-28.png

ALİ KOÇ’TAN SÜPER KUPA TAVSİYESİ

Murat Kurum ve Ali Koç, ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Murat Kurum’un açıklamasından sonra Ali Koç, Süper Kupa hakkında öneride bulundu; “Süper Kupa'yı deprem bölgesinde depremden etkilenen bir şehirde yapılmasını iktidar mensubu biri olarak sizden rica ediyorum” açıklamasını yaptı. Murat Kurum ise bu öneriye, "Çok güzel. Çok değerli bir teklif. Takipçisi ve destekçisi olacağız” diyerek tavsiyesini destekledi.

Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e döndü!Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e döndü!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa Metrosu’nda yürek ısıtan anlar! Ağlayan bebek klarnetle susturuldu
Bursa Metrosu’nda yürek ısıtan anlar! Ağlayan bebek klarnetle susturuldu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Soğuk hava geri dönüyor! Hafta sonu Türkiye buz kesecek
Soğuk hava geri dönüyor! Hafta sonu Türkiye buz kesecek
Son Haberler
İBB Başkan adayı Kurum’un Galatasaray ziyaretinin ardından ikinci durağı Fenerbahçe oldu
İBB Başkan adayı Kurum’un Galatasaray ziyaretinin ardından ikinci durağı Fenerbahçe oldu
Veliler ne alacağını düşünüyor: 2024 çocuklara karne hediyesi tavsiyeleri!
Veliler ne alacağını düşünüyor: 2024 çocuklara karne hediyesi tavsiyeleri!
Bakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti
Bakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti
Tarihi eser kaçakcıları baltayı taşa vurdu! Satacakları deri kitap, sahte çıktı!
Tarihi eser kaçakcıları baltayı taşa vurdu! Satacakları deri kitap, sahte çıktı!
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Çok Okunanlar
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Başkan erdoğan sınır ötesi harekat için yeni mesaj: ''Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımları muhakkak atacağız''
Başkan erdoğan sınır ötesi harekat için yeni mesaj: ''Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımları muhakkak atacağız''
Yeniden Refah Partisi'nden beklenmedik hamle! AK Parti ile görüşmeler durdu
Yeniden Refah Partisi'nden beklenmedik hamle! AK Parti ile görüşmeler durdu
Yorumlananlar
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri