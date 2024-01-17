İBB Başkan adayı Kurum’un Galatasaray ziyaretinin ardından ikinci durağı Fenerbahçe oldu

Murat Kurum, İBB Başkan adayılığı açıklandıktan sonra saha çalışmalarına başladı. İstanbul’da görüşmelerini sürdüren Kurum, önemli iki görüşmeye imza attı. Bugün, Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüp’lerini Murat Kurum ekibi ziyaret etti.

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MURAT KURUM’DAN FENERBAHÇE ÇIKARMASI

İBB Başkan adayı Murat Kurum, günün ilk saatlerindeki ilk durağı Galatasaray oldu. Burada Dursun Özbek ile görüşen Kurum, desteklerini istedi. Daha sonrasında Murat Kurum Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İBB adayı,

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“Sporun kardeşliğin merkezi olacak İstanbul. Bu kardeşlik hukukunu tüm kulüplerimize yayacak şekilde çalışacağız. Her yıl İstanbul'da, daha önce TSYD Kupası diye bildiğimiz bir kupamız var. Sezon öncesi tüm kulüplerimiz katılırdı. Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul Cup turnuvası düzenleyeceğiz. İstanbul kulüplerimiz burada sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacaklar. Tüm İstanbullular ile birlikte sezona hazırlanacağız.”

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ALİ KOÇ’TAN SÜPER KUPA TAVSİYESİ

Murat Kurum ve Ali Koç, ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Murat Kurum’un açıklamasından sonra Ali Koç, Süper Kupa hakkında öneride bulundu; “Süper Kupa'yı deprem bölgesinde depremden etkilenen bir şehirde yapılmasını iktidar mensubu biri olarak sizden rica ediyorum” açıklamasını yaptı. Murat Kurum ise bu öneriye, "Çok güzel. Çok değerli bir teklif. Takipçisi ve destekçisi olacağız” diyerek tavsiyesini destekledi.

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