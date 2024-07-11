Nagehan Alçın'ın 'bana fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladı' dediği Rasim, Ozan Kütahyalı, sessizliğini bozdu

Gazeteci Nagehan Alçı, anlaşarak boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında kendisine şiddet uyguladığını belirten şok açıklamalarda bulunmuş günlerdir bu konu tartışılıyordu.

Nagehan Alçı ile eşi Rasim Özan Kütahyalı 3 Ekim 2023'te anlaşmalı boşanmıştı. Nagehan Alçı geçen gün evliliğinde gördüğü şiddetin detaylarını anlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı cephesinden de bir açıklama geldi.

"KAÇ GECE ELİMDE BICAKLA BEKLEDİM"

17 Kasım 2017'de eski eşinin kendisini boğmaya kalkıştığını söyleyen Alçı, "Boğazıma yapıştı. Tavana bakıyorum, nefes alamıyorum. Herhalde ölmeme 5-10 saniye kalmıştı. Rasim'in öfkesi dinmiyordu. Kaç gece elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye bekledim. Kapıları çarpıyor. Çocuklar uyanmasın diye sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamıyordum. Kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu. Benden habersiz ortak hesabımızdan para çekip ev aldı. Kız arkadaşı ile oturdu" diye konuştu.

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RASİM OZAN KÜTAHYALI İLK KEZ KONUŞTU

Nagehan Alçı'nın gündem olan bu açıklamalarına Rasim Ozan Kütahyalı'dan yanıt geldi. Eski eşi hakkında konuşmak istemediğini belirten Kütahyalı, "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

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