Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanan Nagehan Alçı, Yunanlı istihbaratçıyla yeni bir aşka yelken açtı

Nagehan Alç'ının eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşandıktan sonra "Ben bir yabancı diplomat ile birlikteyim" diyerek yeni bir aşka yelken açtığını belirtmesinden sonra bu kişinin kim olduğu merak edilirken bu kişinin Yunanistan’ın istihbarat görevlisi olduğu ortaya çıktı.

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Rasim Ozan Kütahyalı ile olaylı bir şekilde boşanan ve eski eşinin kendisine 'Bana fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladı' diyerek suçlayarak ayrıldıklarını açıklayan Nagehan Alçı, çok geçmeden yeni bir aşka yelken açarak aşk yaşadığı ve bu kişinin Yunanistan’ın istihbarat görevlisi olduğu ortaya çıktı.

"YABANCI BİR DİPLOMATLA BİRLİKTEYİM"

Gazeteci Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamalarda eski eşini suçlarken yeni bir aşka yelken açtığını söyleyen Nagehan Alçı:"Ben bir yabancı diplomat ile birlikteyim. Rasim birkaç tane hat çıkarıp kendini polis gibi lanse ederek sağa sola mesaj atmış.
Benim bir Yunan ajanı olduğumu ve PKK sempatizanı olduğumu alenen yalan iftiralarla her tarafa haber salmış." demişti.

Duyduklarınıza inanamayacaksınız! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında inanılması güç iddialar!Duyduklarınıza inanamayacaksınız! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında inanılması güç iddialar!

YABANCI DİPLOMAT KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Nagehan alçın yeni aşk yaşadığı yabancı diplomatın kim olduğu merak edilirken bu kişinin kişinin Yunanistan’ın istihbarat görevlisi Stavros Christodoulidis olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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