Duyduklarınıza inanamayacaksınız! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında inanılması güç iddialar!

2010 yılında nikah masasına oturan ve ikiz kızları dünyaya gelen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene şiddetli geçimsizlik nedeniyle tek celsede boşandı.

Ayrılık kararının ardından Kütahyalı'dan gördüğü şiddetle gündeme gelen Nagehan Alçı, Nevşin Mengü'nün programında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını iddia etti.

'RASİM BANA FİZİKSEL, PİSİKOLOJİK VE EKONOMİK ŞİDDET UYGULUYORDU

Nagehan Alçı, "Ben bunları anneme dahi anlatmadım. Benim kazandığım parayı Rasim 'Sen anlamazsın' diyerek elimden alıyordu. Parayı göndermezsem ondan kurtulamazdım. Rasim tarafından ben para cahili ilan edilmiştim. Para ortak hesaptaydı ama onu boşaltmış. Bir şiddetinde eve polis çağırdım. Yaşadıklarımı sineye çektiğim için kendime çok kızıyorum. Bir süre sonra o kısır döngüye girdiğinde insan sesini çıkaramaz hale geliyor. Rasim'in öfkesi dinmediği için kaç gece elimde bıçakla bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Rasim işsiz kaldığında ben baktım. Kimse onun yüzüne bakmazken ben onun herkesi arardım. Gecenin bir yarısı ben uyurken ışıkları açıp 'Beceriksiz sen benim için bir şey yapmıyorsun' derdi." ifadelerini kullandı.

BENİ ÇOCUKLARIMA KARŞI AŞAĞILIYORDU

Alçı, Kütahyalı'ya yönelik öne sürdüğü psikolojik şiddet iddialarını da şöyle anlattı:

"Bir keresinde benden bir şey istedi ve yaptıramadı. Çok kızmıştı. Hiç unutmuyorum ve ortamdan kaçmıştım. Geri geldiğimde çocukları televizyon karşısına oturtturmuş ve benim yıllar önceki bir videomu açmış. Rasim'le evlenmeden önce gazetecilik yaptığım için arada televizyon programlarına katılıyordum. Benim böyle kötü göründüğüm bir yayını bulmuş. Şu halimden 3-4 kilo fazlayım ve çok da özenli giyinmediğim için yorgun ve paspal göründüğüm bir yayın. Onu çocuklara açmış ve beni parmağıyla göstererek 'Çocuklar işte anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Onu ben yarattım' dedi."

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