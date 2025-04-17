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Murat Türkyılmaz, yeniden AK Parti grup sözcüsü

Geçtiğimiz dönem İBB AK Parti Grup Sözcüsü olarak dikkat çeken başarılı çalışmalara imza atan Av. Murat Türkyılmaz, AK Parti İBB'de yapılan görevlendirme sonucu Grup Başkan Vekil Yardımcığı ve Grup sözcülüğüne yeniden getirildi.

Murat Türkyılmaz, yeniden AK Parti grup sözcüsü
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Murat Türkyılmaz, yeniden AK Parti grup sözcüsü

Geçtiğimiz dönem İBB AK Parti Grup Sözcüsü olarak dikkat çeken başarılı çalışmalara imza atan Av. Murat Türkyılmaz, AK Parti İBB'de yapılan görevlendirme sonucu Grup Başkan Vekil Yardımcığı ve Grup sözcülüğüne yeniden getirildi.

Murat Türkyılmaz, yeniden AK Parti grup sözcüsüPendik ve İBB Meclis Üyesi Av.Murat Türkyılmaz, yeni dönemde de AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği Yardımcılığı ve Grup Sözcülüğü görevine getirildi.

Murat Türkyılmaz, yeniden AK Parti grup sözcüsü

İBB meclisinde yaptığı çıkışlar ve gündeme getirdiği konularla dikkatleri üzerine çeken Murat Türkyılmaz, Türkce'yi iyi kullanıyor ve güçlü bir hitabete sahip.

Murat Türkyılmaz, yeniden AK Parti grup sözcüsü

Türkyılmaz, İBB Meclis toplantılarında yaptığı çıkışlarla CHP yönetimini zor durumda bırakacak konuları gündeme getiriyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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