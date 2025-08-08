Muharrem ince MP’nin kapatılmasını istemeyen partilileri tehdit etti: Tatilden geleyim bacaklarını kırdıracağım

  1. Anasayfa
Memleket Partisi Genel Başkanı muharrem ince partisinden istifa ederek CHPye katılması sonrası MP'sinin kapatılacağı anlaşmasına uymayan ve partiyi kapatmak istemeyen partilileri "tatilden geleyim bacaklarını kırdıracağım diyerek" tehdit etti.

Partisini kapatarak CHP’ye dönen Muharrem İnce, Memleket Partisi’nin kapatılmasını istemeyen delegeleri tehdit yağmuruna tutuyor.

PARTİLİLERİ TEHDİT ETTİ

32 şehirdeki PM üyeleri, delegeler, il ve ilçe başkanlarını arayıp hakaretler yağdıran İnce, en son Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Özdoğan’ı tehdit etti.

Önceki gün saat 15.17’de Özdoğan’ı arayan İnce, telefon açılır açılmaz küfretmeye başladı.

'GÖR BAK SANA NELER YAPACAĞIM'

İnce, Özdoğan’ı “Şu an tatildeyim, geleceğim, seni bulacağım, bacaklarını kırdıracağım. Gör bak sana neler yapacağım” diye tehdit etti.

Özdoğan, “Bekliyorum, buyur hemen gel’ dedim. ‘Partiyi kapatın, CHP’de siyaset yapın’ diyor. Bunu kabul etmiyoruz. Yolsuzluklar, para kuleleri, baklava kutuları sebebiyle orada siyaset yapmayacağız” şeklinde konuştu.

Özdoğan şunları kaydetti:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki grup toplantısında Memleket Partisi'nin kapatılma emrini verdi. İnce, CHP’nin talimatıyla yapıyor. Kurultay günü arkadaşlarımıza tekme tokat saldırdılar. Biz de tüm süreci mahkemeye taşıdık. Dün CHP’ye ‘FETÖ’cü, PKK’cı, vatan haini’ diyen İnce, bugün orada siyaset yapıyor. 2023’te çekildiği seçimde kendisine yapılan baskının on katını bize uyguluyor.”

Kaynak:Bölge Gündem Haber

