Muharrem ayının bereketi Tuzla’da paylaşılıyor: Aşure ikramı başladı

Tuzla Belediyesi, her yıl Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiği aşure dağıtım etkinliklerine bu yıl da devam ediyor. 7-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında, Tuzla’nın dört bir yanında vatandaşlara aşure ikram edilecek.

Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte; Cami, İçmeler, İstasyon, Akfırat, Aydıntepe, Orta, Şifa, Aydınlı, Orhanlı, Yayla, Mecsit, Mimar Sinan ve Evliya Çelebi mahallelerinde kurulan stantlarda aşure dağıtımı yapılacak.

Başkan Eren Ali Bingöl, “Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Muharrem ayında aşurenin bereketini hemşehrilerimizle paylaşmak bizler için büyük mutluluk. Tüm komşularımızı aşure ikram noktalarımıza bekliyoruz” diyerek Tuzlalıları etkinliğe davet etti.

AŞURE DAĞITIM TAKVİMİ VE NOKTALARI:

7 Temmuz Pazartesi

15.30 – Cami Mahallesi: Kalekapı önü, Marina Çözüm Noktası önü

18.00 – İçmeler Mahallesi: Marmaray çıkışı (Cami önü ve taksi durağı)

18.00 – İstasyon Mahallesi: Marmaray çıkışı (Taksi durağı)

20.30 – Akfırat, Aydıntepe, Orta Mahalleleri: Merkez Cami önleri

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20.30 – Şifa Mahalleleri: İmam Gazali Cami önü

8 Temmuz Salı

14.30 – İçmeler Mahallesi: İçmeler Meydan Parkı

18.00 – Şifa Mahallesi: Sezgin Zorba Parkı

20.30 – Aydınlı Mahallesi: Aydınlı Cami önü

9 Temmuz Çarşamba

14.30 – İçmeler Mahallesi: Tuzla Devlet Hastanesi Poliklinik girişi önü

14.30 – Orhanlı Mahallesi: Orhanlı Meydan, Muhtarlık önü

18.00 – Aydınlı Mahallesi: Hacetderesi Yaşam Vadisi

10 Temmuz Perşembe

13.00 – Mimar Sinan Mahallesi: Yavuz Selim Cami önü

13.00 – Orhanlı Mahallesi: Merkez Cami önü

13.00 – Yayla Mahallesi: Nalbant Cami önü

11 Temmuz Cuma

13.00 – Evliya Çelebi Mahallesi: Evliya Çelebi Cami önü

13.00 – İstasyon Mahallesi: Çiçekçiler Cami önü

13.00 – Mecsit Mahallesi: Hacı Ahmet Cami önü