Muharrem ayının bereketi Tuzla’da paylaşılıyor: Aşure ikramı başladı
Tuzla Belediyesi, her yıl Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiği aşure dağıtım etkinliklerine bu yıl da devam ediyor. 7-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında, Tuzla’nın dört bir yanında vatandaşlara aşure ikram edilecek.
Muharrem ayının bereketi Tuzla’da paylaşılıyor: Aşure ikramı başladı
Tuzla Belediyesi, her yıl Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiği aşure dağıtım etkinliklerine bu yıl da devam ediyor. 7-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında, Tuzla’nın dört bir yanında vatandaşlara aşure ikram edilecek.
Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte; Cami, İçmeler, İstasyon, Akfırat, Aydıntepe, Orta, Şifa, Aydınlı, Orhanlı, Yayla, Mecsit, Mimar Sinan ve Evliya Çelebi mahallelerinde kurulan stantlarda aşure dağıtımı yapılacak.
Başkan Eren Ali Bingöl, “Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Muharrem ayında aşurenin bereketini hemşehrilerimizle paylaşmak bizler için büyük mutluluk. Tüm komşularımızı aşure ikram noktalarımıza bekliyoruz” diyerek Tuzlalıları etkinliğe davet etti.
AŞURE DAĞITIM TAKVİMİ VE NOKTALARI:
7 Temmuz Pazartesi
15.30 – Cami Mahallesi: Kalekapı önü, Marina Çözüm Noktası önü
18.00 – İçmeler Mahallesi: Marmaray çıkışı (Cami önü ve taksi durağı)
18.00 – İstasyon Mahallesi: Marmaray çıkışı (Taksi durağı)
20.30 – Akfırat, Aydıntepe, Orta Mahalleleri: Merkez Cami önleri
20.30 – Şifa Mahalleleri: İmam Gazali Cami önü
8 Temmuz Salı
14.30 – İçmeler Mahallesi: İçmeler Meydan Parkı
18.00 – Şifa Mahallesi: Sezgin Zorba Parkı
20.30 – Aydınlı Mahallesi: Aydınlı Cami önü
9 Temmuz Çarşamba
14.30 – İçmeler Mahallesi: Tuzla Devlet Hastanesi Poliklinik girişi önü
14.30 – Orhanlı Mahallesi: Orhanlı Meydan, Muhtarlık önü
18.00 – Aydınlı Mahallesi: Hacetderesi Yaşam Vadisi
10 Temmuz Perşembe
13.00 – Mimar Sinan Mahallesi: Yavuz Selim Cami önü
13.00 – Orhanlı Mahallesi: Merkez Cami önü
13.00 – Yayla Mahallesi: Nalbant Cami önü
11 Temmuz Cuma
13.00 – Evliya Çelebi Mahallesi: Evliya Çelebi Cami önü
13.00 – İstasyon Mahallesi: Çiçekçiler Cami önü
13.00 – Mecsit Mahallesi: Hacı Ahmet Cami önü
Kaynak:Bölge Gündem Haber