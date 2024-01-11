Muğla’da mucize kurtuluş! Kaza yapıp 300 metre takla atan cipten hafif sıyrıklarla çıktılar!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki cip, önce bir otomobille çarpışıp sonra 300 metre takla atıp, yan yatarak durabildi.

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Muğla’da mucize kurtuluş! Kaza yapıp 300 metre takla atan cipten hafif sıyrıklarla çıktılar!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan cip taklalar attı. Yaklaşık 300 metre takla atarak ters dönen cipin sürücüsü ile 2 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

300 METRE TAKLA ATAN CİPTEN HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDULAR

Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Kerem Ege Ş. idaresindeki 48 EG 620 plakalı cip, yan yoldan ana caddeye çıkmak isteyen Gökhan A. yönetimindeki 48 ABL 842 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cip taklalar attı. Yaklaşık 300 metre takla attıktan sonra ters duran cipteki sürücü Kerem Ege Ş, otomobilde bulunan Bilen A. ve 5 yaşındaki Furkan Ali A. hafif şekilde yaralandı.

Muğla’da mucize kurtuluş! Kaza yapıp 300 metre takla atan cipten hafif sıyrıklarla çıktılar!

İhbar üzerine Bölge gelen 112 ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalelerin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada takla atan cip çekici ile güçlükle yoldan kaldırıldı. Yağ olan yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Muğla’da mucize kurtuluş! Kaza yapıp 300 metre takla atan cipten hafif sıyrıklarla çıktılar!
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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