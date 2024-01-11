Emekliler, bu haber tam size göre! Halkbank’tan ucuz ihtiyaç kredisi: Sadece 1.826 lira taksitle…

Halkbank’asından emeklilere iyi haber! Emeklilere özel ihtiyaç kredisi için Halkbank kampanya başlattı. Buna göre başvuru yapan emekliler 30 bin liraya kadar para alabilecek. Peki şartlar neler? 30.000 lira kaç taksitle ödenecek?

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Emekliler, bu haber tam size göre! Halkbank’tan ucuz ihtiyaç kredisi: Sadece 1.826 lira taksitle…

Emekli vatandaşlar, zaman zaman ekonomik zorluklar yaşıyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi en çok çalışmayan emeklileri zorluyor. Sadece maaş ile geçinmeye çalışan emekli ihtiyaçlarını çoğunlukla erteliyor. İhtiyacı olan emekli için Halkbank’tan müjde geldi. İşte detaylar…

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HALKBANK’TAN EMEKLİYE KREDİ İMKANI

2024 yılının başlamasıyla birlikte zamlar peş peşe geldi. Zamlara yetişemeyen emekli ise, ne yapacağını şaşırmış durumda. Temel ihtiyaçlarının yanı sıra diğer giderleri de erteleyen emekli, bir çıkış yolu arıyor.

Emekliler kara kara düşünürken, Halkbank yeni bir kampanya duyurdu. Emekliler için duyurulan kampanyada sadece 1.826 lira taksitle ihtiyaç kredisi alabiliyor. Banka tarafından detaylar paylaşıldı.

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30.000 LİRA İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN ŞARTLAR NELER?

Bankanın kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin sadece tek şart bulunuyor. Halkbank’sına üye olam müşteriler ihtiyaç kredisi kullanabilir. Emekli maaş müşterisi olan her vatandaş için kampanya geçerlidir. Ayrıca emekli aylığını Halkbank’a taşıyanlar ekstra promosyon almaya da hak kazanıyor.

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GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Halkbank’tan emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar, 36 ay taksitle ödeme yapabiliyor. 30 bin lira için 3 yıla kadar vade bulunuyor. 36 ay taksitli kredinin aylık ödemeleri ise 1.826 lira. Toplam kredinin emekliye maliyeti, yaklaşık 66 bin Türk lirasıdır.

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