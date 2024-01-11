Trafikte şok denetim uygulamasında ceza yağdı!

Düzce’de polis ekiplerince şok denetimler devam ederken yapılan çalışmalarda 117 araç sürücüsüne 278 bin lira ceza yazıldı.

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Trafikte şok denetim uygulamasında ceza yağdı!

Düzce’de polis ekiplerince yapılan şok denetimde 117 araç sürücüsüne 278 bin lira ceza yazıldı.

Düzce’de polis ekiplerince şok denetimler devam ediyor. Bu çerçevede Körpeşler Mahallesi'nde yeni açılan bağlantı yolu çıkışında polis ekiplerince şok denetim yapıldı. Bağlantı yolundan gelen araçlar üzerinde yapılan denetimde 512 araç kontrol edildi.

Trafikte şok denetim uygulamasında ceza yağdı!

DURDURULAN ARAÇLARA 278 BİN 2 LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrollerde alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, yetersiz belge ile araç kullanma, sahte plaka ve sahte ruhsat ile araç kullanma, emniyet kemeri takmama, araç üzerinde teknik donanım değişikliği yapma ve ışık donanımında değişiklik yapma gibi unsurlardan ötürü 117 araç sürücüsüne toplamda 278 bin 2 lira ceza yazıldı. Ayrıca 11 araç ise trafikten men edildi.

Trafikte şok denetim uygulamasında ceza yağdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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