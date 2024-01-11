İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor! Arızalanan Metrobüs yüzünden tüm seferler aksadı, üst geçitlerde izdiham oluştu

Seçildiği günden beri İstanbulluya hizmet yapmayı bir kenara koyup, ülke geneli siyaseti ile ilgilenen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ulaşımda sık sık arıza veren toplu taşıma araçları nedeniyle İstanbullulara trafik çilesi yaşatmaya devam ediyor.

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İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor! Arızalanan Metrobüs yüzünden tüm seferler aksadı, üst geçitlerde izdiham oluştu 1

İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor. Dün sabah Altunizade durağında bir metrobüs arızalandı. Tüm seferler aksarken durak ve üst geçitlerde izdiham yaşandı. İşe ve okula gitmek isteyen binlerce İstanbullu mağdur oldu. Çilenin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, İBB yönetimine ateş püskürdü. Beyza Yıldız "Altunizade'de yaşanan kaos.

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İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor! Arızalanan Metrobüs yüzünden tüm seferler aksadı, üst geçitlerde izdiham oluştu
İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor! Arızalanan Metrobüs yüzünden tüm seferler aksadı, üst geçitlerde izdiham oluştu
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