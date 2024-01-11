İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor! Arızalanan Metrobüs yüzünden tüm seferler aksadı, üst geçitlerde izdiham oluştu Seçildiği günden beri İstanbulluya hizmet yapmayı bir kenara koyup, ülke geneli siyaseti ile ilgilenen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ulaşımda sık sık arıza veren toplu taşıma araçları nedeniyle İstanbullulara trafik çilesi yaşatmaya devam ediyor.