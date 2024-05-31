Müge Anlı’da şaşkınlık veren olay! 18 yaşında kız o adama kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne, 18 yaşındaki kızı Lamia'nın 37 yaşındaki komşularına kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Lamia kısa sürede ortaya çıktı ve ilişkisini kabul etti. Anlı'nın ikna çabalarına uymayan Lamia, "Hataysa bile hata olduğunu yaşayıp görmek istiyorum" dedi ve herkesi şaşırttı.

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Müge Anlı’da şaşkınlık veren olay! 18 yaşında kız o adama kaçtı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran anne Naile, 18 yaşındaki kızının 37 yaşındaki adam tarafından kaçırıldığını belirterek yardım istedi. Lamia kısa sürede geldi ve sevdiği adamın yanında kalmaya devam edeceğini söyledi ve ailesinin yanına dönmeyi reddetti.

Kızı için yardım isteyen anne, "Kızım Lamia, 22 Nisan'da evimizden ayrıldı" dedi. 37 yaşındaki Murat, kızımı yanında tutuyor. Kızıma ulaşamıyorum. Kızım evden ayrılırken, "Anne, sizin başınızı belaya sokmak istemem" dedi. Çalışmaların ardından Lamia kısa sürede ortaya çıktı ve yayına girdi.

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay, 18 yaşındaki Lamia'nın 47 yaşındaki adama kaçmasıyla başladı.

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Murat'ı Çok Seviyorum

Dün canlı yayında Lamia, önce Murat Bey ile ilişkisini reddederek itiraf etti ve ardından ailesinin kendisine anlayış göstermesi gerektiğini söyledi. Lamia, Müge Anlı'nın canlı yayındaki ikna çabalarına "Hataysa bile hata olduğunu yaşayıp görmek istiyorum" diye yanıtladı ve "Murat'ı seviyorum ve bunu kabullenmelerini istiyorum" dedi.

Canlı yayına katılan çok sayıda seyirci, Murat Bey'in uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucu sabıkası olduğunu bildirdi. Lamia, Murat Bey'in arabasında uyuşturucu bulunduğunu kabul ederek, "Ben hiç kullanmadım, arabada bulunanlar da başkasınındı" dedi. Bununla birlikte, Murat Bey'in yengesi ile ilişkisi olduğu söylendi. Murat Bey ile mesajlarını yayınlayan yenge Lamia'yı uyardı. Murat Bey'in annesinin ise hapse girdiği ve kızlarını kötü işlerde çalıştırdığı söylendi. Murat Bey'in annesi, oğlu ve Lamia'nın 1 Haziran'da evleneceklerini öğrendiklerini söyledi. Lamia evlilik iddiasını doğruladı ve "Benim fikrim değişmedi, evleniyorum" dedi. Sinirlenen Müge Anlı, "Aferin kızım devam et" dedi. Lamia'nın ailesi ise kesin bir şekilde evliliği onaylamadıklarını söyledi.

Murat'ın yengesiyle ilişkisi olduğunu öğrenen Lamia, olayların ardından hatasını fark ederek ailesinin yanına dönmek istediğini söylüyor. Kadın bana 'seni bitireceğim' dedi. Eşinden bile korkmuyor. Ağabeyinin evine dinleme cihazı yerleştiren Murat, onları sürekli dinliyor. Korktuğum için bir şey söylemedim.

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