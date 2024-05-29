Banka müşterilerine para iadesi yapıyor! 375 TL ödeme alabilirsiniz

Banka müşterilerine 375 TL'ye kadar geri ödeme yapacak. ING Bank'tan 375 TL ödeme alma şansına sahipsiniz.

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Banka müşterilerine para iadesi yapıyor! 375 TL ödeme alabilirsiniz

ING Bank, giyim, aksesuar, kozmetik, çiçekçi ve ayakkabı sektörlerinde geçerli yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Kampanya kapsamında çeşitli günlerde ve tek seferde 750 TL'yi aşan harcamalar için 75 TL'lik bir bonus ödemesi ve toplam 375 TL'lik bir bonus ödemesi sağlanacaktır. Kampanyadan yararlanmak için, banka sisteminde kayıtlı olan numarayı kullanarak 2205 numarasına "KAZAN" yazıp göndermek gerekir. Kampanya 31 Mayıs'ta sona erecektir. Müşteriler maksimum 375 TL bonus hediyesi kazanabilirler.

ING kampanyası

Kampanyaya ING Bonus Kart, ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart ve ING Pegasus BolBol Premium Kart dahil olacak. Kampanya ING Light ve ING Business kartları için geçerli olmayacak. 6 Haziran tarihinde kazanılmış bonuslar kartlara yüklenecektir. Kampanya yalnızca ülke içinde yapılan harcamalara uygulanacaktır.

Kampanya otomatik ödeme, bonus kullanımı, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, iade ve iptal işlemleri içermez. Kampanya, MCC sektör kodları (5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5311, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5941, 5948, 5949, 5977, 5193 ve 5992) kullanılarak gerçekleştirilecektir. ING Bank kampanyalarıyla ilgili tüm ayrıntıları resmi web sitesinde bulabilirsiniz!

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