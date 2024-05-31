ING Bank promosyonda kesenin ağzını açtı! Emekliye 18 bin TL ödeme var

Bankaların promosyon kampanyalarını emekliler yakından takip ediyor. Emeklilere promosyon ödemeleri güncellendiğinde, bankalar yeni kampanyalarla dikkat çekmeye çalışıyor.

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ING Bank promosyonda kesenin ağzını açtı! Emekliye 18 bin TL ödeme var

ING Bank, 2024 yılında emekli promosyonlarını güncelledi ve emeklilere Kurban Bayramı öncesinde özel ödemeler sağladı. ING emekli promosyonu ne zaman gerçekleşti? Bankanın promosyon ödemesi en yüksek mi?

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ING Bank emekli promosyonu

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING Bank'a taşırsanız, maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL nakit promosyon alabilirsiniz. Ayrıca otomatik fatura talimatı ile 3.000 TL ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL nakit promosyon alabilirsiniz.

Çalışanların maaşlarına göre promosyon ödemeleri şunlardır:

Aylık Toplam Kazanç

Nakit indirimi tutarı

10.000 TL (10.000 TL hariç)

6.250 lira

10.000 TL'den 15.000 TL'ye kadar

10.000 lira

(20.000 TL hariç) 15.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar

12.500 lira

20.000 TL'yi aşan

15.000 lira

Emekli promosyonu için başvuru nasıl yapılır?

Nakit promosyon başvuruları, ING Telefon Bankacılığı, ING Şubeleri ve Cebimdeki Danışman uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Emekli maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere promosyon ödemeleri bayramdan önce hesaplarına geçecek.

ING Bank, emeklilere özel promosyon ödemeleri sunuyor. Bankanın ek koşulsuz olarak sunduğu 15.000 TL'ye varan nakit promosyonu ve otomatik fatura talimatı veren emeklilere 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyonu vardır. Bu nedenle emeklilere promosyon ödemesi olarak 18.000 TL sağlamaktadır.

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