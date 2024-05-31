Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi hakkında son dakika bilgisi geldi. Milyonlarca emekliyi şaşırtacak bir rakam geldi. Milyonlarca emekli, Kurban Bayramında dağıtılacak ikramiyeleri bekliyor. Kulislerde 3 bin liralık bayram ikramiyesinin 5 bin lira olacağı konuşulurken, uzman isim emekliyi şaşırtacak yeni bir rakam açıkladı.

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Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam

Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için yapılacak açıklamalar göz önüne alındığında, dikkatler bu konuda yapılacak açıklamalara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" dedi.

İsa Karakaş, "Her seferinde 3 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi yetersiz olduğu konusunda herkes hemfikir.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman başladı? 2018 yılında ilk kez çıktığında, Diyanet'in verilerine göre emekli kurbanlar 850 TL'ye alabiliyordu. Hatta o zaman yüzde on beş kalıyordu."dedi.

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Karakaş, "Şu an 3 bin lira ile emekliler çay, şeker ve çikolata bile alamıyor" dedi. İkramiyeyi artırmak çok önemlidir.

Bu nedenle tüm bu toplumsal sorunlara dikkat etmek gerekiyor. "Ekonomik kriz ve enflasyonla mücadele ediyoruz" diyebilirsin ama yoksulluğu daha da artırmanın ve bütün bu sorumluluğu emeklilerin üzerine yüklemenin bir anlamı yok.”

Kanun Teklifi En Az 15 Bin Lira Olmalı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Bu kanun teklifinde en az 15 bin lira olması öngörülüyor" dedi. 15 bin çok yüksek bir rakam değildir.

Bununla birlikte, küçükbaş kurbanlar alınabilir. Kanun teklifine karşı çıktı. Ek olarak, "En azından Kurban Bayramı'nda emeklilerimiz kurban kessin isteriz" dedi ve iktidar tarafından desteklendi.

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