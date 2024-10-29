Mourinho'dan kafa karıştıran açıklama: "Londra benim evim"

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İngiliz basınına konuştu. Mourinho, Premier Lig'e döneceğini ancak bu sezon ve gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağını belirterek, "İngiltere'de üç takımı çalıştırdım. İngiltere'de çalışmak çok hoşuma gitti. Çok sayıda şehirde yaşadığım için şanslıyım ama ailem Londra'da yaşadığı için en çok şanslıyım. Londra evimdir. Bu sezon ve gelecek sezon Fenerbahçe ile ilgileneceğim ama Premier Lig'e dönmem gerektiğini söyledi.

Faize para yatıran zengin olacak! 32 günlük faiz getirisi tavan yaptı

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

Ucuz bilet almak isteyen THY'den yeni kampanya! 849 liraya uçak bileti alabilirsiniz





Sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarında oynadığı maçlardaki VAR kararları hakkında konuşan Jose Mourinho, "Bu sezon Lille maçında 94. dakikada VAR'ın penaltı kararıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendik" dedi. Bu perşembe günü, stadyumdaki herkesin "penaltı, penaltı" diye bağırdığı anda VAR kullanılmadı. Sonrasında kırmızı kartla karşılaştım. "Asla kazanamayacağım bir savaş" dedi.

'İSTANBUL MUHTEŞEM BİR ŞEHİR'

İstanbul büyüleyici bir şehir. Her gün Avrupa'dan Asya'ya geçiyorum. Antrenmandan sonra Avrupa'ya uyumak için dönüyorum. Londra'daki Chelsea antrenmanına gitmek, İstanbul'daki tesislere gitmekten daha zor. Çok sayıda kez tesislerde kaldım. Bu normal. Açlığımı ve enerjimi kaybetmem. Real Madrid'deyken Sir Alex, beni Old Trafford'a davet etti. United ile oynamak zevkti."