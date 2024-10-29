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Faize para yatıran zengin olacak! 32 günlük faiz getirisi tavan yaptı

Çok sayıda vatandaş, yüksek enflasyon dönemlerinde birikimlerini korumak ve değerlendirmek için mevduat hesaplarına yöneldi. Bu sırada bankalar müşteri çekmek için cazip faiz oranları sundu ve bu da rekabeti artırdı.

Faize para yatıran zengin olacak! 32 günlük faiz getirisi tavan yaptı
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Yatırımcılar, son günlerde bazı bankaların sunduğu yüzde kırk faiz oranları ile ilgileniyor. Örneğin, yüzde kırk faiz oranıyla 1 milyon TL'lik bir mevduat hesabı açıldığında, yalnızca otuz iki gün içinde yaklaşık kırk bin TL getiri elde edilebilir.

Merkez Bankası, politika faizini ard arda yedinci kez yüzde elli seviyesinde sabit tutarken, mevduat faiz oranları da güncellendi. 575 bin liralık bir mevduat birikiminin 32 günlük mevduat getirisi ne oldu?

575 bin liralık bir mevduatın 32 günlük getirisi yaklaşık olarak 23.251,37 TL olacaktır. Bankaların faiz oranları da benzer şekilde yüzde 50 seviyesinde olacaktır. Bu nedenle, mevduat hesapları sayesinde önemli miktarda para kazanmak mümkündür.

Bankalar arası rekabetin artmasıyla birlikte, yatırımcıların hangi bankayı tercih edeceği ve mevduat faiz oranlarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Sonuç olarak, bankaların faiz oranlarını takip etmek, bireylerin finansal kararları için çok önemlidir. 32 günlük mevduat getirisi olan 575 bin liranın son durumu nedir?

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ

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ALTERNATİF BANK

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Net Getiri: 25.111,48 TL

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Vade sonu tutar: 599.181,42 TL

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Net Getiri: 24.181,42 TL

Vade sonu tutar: 599.181,42 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %51

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Vade sonu tutar: 598.716,39 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %50

Net Getiri: 23.251,37 TL

Vade sonu tutar: 598.251,37 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %50

Net Getiri: 23.251,37 TL

Vade sonu tutar: 598.251,37 TL

ODEA

Faiz Oranı: %48

Net Getiri: 22.321,31 TL

Vade sonu tutar: 597.321,31 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %46

Net Getiri: 21.391,26 TL

Vade sonu tutar: 596.391,26 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %46

Net Getiri: 21.391,26 TL

Vade sonu tutar: 596.391,26 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 20.926,23 TL

Vade sonu tutar: 595.926,23 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 20.926,23 TL

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