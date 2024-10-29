Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
Naim Kasım, öldürülen Hasan Nasrallah'ın yardımcısı olarak Hizbullah'ın yeni lideri oldu. Naim Kasım, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.
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Hizbullah'ın yeni lideri olarak Naim Kasım seçildi. Hizbullah Şura Konseyi, Naim Kasım'ı yeni genel sekreter olarak seçti.
Naim Kasım, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.
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