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Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

Naim Kasım, öldürülen Hasan Nasrallah'ın yardımcısı olarak Hizbullah'ın yeni lideri oldu. Naim Kasım, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
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Hizbullah'ın yeni lideri olarak Naim Kasım seçildi. Hizbullah Şura Konseyi, Naim Kasım'ı yeni genel sekreter olarak seçti.

Naim Kasım, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

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27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

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