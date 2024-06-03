Mourinho ne kadar kazanacak? Fenerbahçe’den kazanacağı para dudak uçuklattı

Fenerbahçe, seçime hazırlanırken dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getirdi. Mourinho'nun sarı-lacivertli takıma ne kadar para harcayacağı merak edilirken, alacağı maaş da açıklandı.

2+1 yıllık bir sözleşme

Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Mourinho ile çalışacağını belirtmesinin ardından dün sarı-lacivertli takımın Mourinho ile görüşmelere başladığı resmi olarak duyuruldu. Portekizli teknik adam, mevcut başkan Ali Koç tarafından 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Yılda 10 milyon Euro

Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, iki yıl boyunca yardımcılarıyla birlikte toplam 46 milyon euro kazanacağı söylentileri arasında yer aldı. Mourinho, Kanarya'da oynadığı süre boyunca bonuslar dahil olmak üzere yılda 10 milyon euro kazanacak. Portekizli hocanın yardımcıları ise yaklaşık 2 milyon euro alacak.

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Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile birlikte çalışacağı teknik ekibi de hızla belirmeye başladı. Telegraph, Mourinho'nun Porto'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve Tottenham'da da birlikte çalıştığı yardımcı antrenör Ricardo Formosinho'yu ekibine katacağını bildirdi.Haberde ayrıca, kondisyon ve fitness antrenörleri Carlos Lalin ve Stefano Rapetti ile birlikte analist Giovanni Cerra'nın da Roma'nın ardından Fenerbahçe için takıma katılacağı belirtildi.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi yöneteceği haberi hem Türkiye hem de tüm dünyada büyük ilgi gördü. Sarı-lacivertliler, Mourinho'nun imza töreninde de aynı etkiyi yaratmak istiyor. Portekizli teknik adamın taraftarlarına bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda büyük bir organizasyon sunulacak. Törenin dünyanın dört bir yanından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.