Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkını gören inanamıyor

Rasim Ozan Kütahyalı, gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıllık evliliğini sona erdirdi.
Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştığında, yeni aşkının nasıl ortaya çıktığını merak etti.
Rasim Ozan Kütahyalı, gazeteci Nagehan Alçı ile 2023'te tek celsede boşandıktan sonra yeni sevgilisinin Pınar Ayaz olduğu ortaya çıktı.
Genç kadın, sosyal medya hesabında pilates eğitmeni olarak çalışıyor. Ayaz, sevgilisinin baş harfini sosyal medya hesabına yazarken kalp emojisi de kullanmış.
Nagehan Alçı boşanmanın ardından "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık" dedi, ancak Kütahyalı "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık" dedi. "Her şey iyi" dedi.