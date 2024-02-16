FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? işte o liste!

Uluslararası Basketbol Federasyonu, kadınlar dünya sıralama listesini açıkladı. Sıralamada Almanya ve Macaristan büyük bir farkla yükseliş gösterirken, Türkiye ise 405.5 puanla 14. sıradaki yerini korumaya devam etti.

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FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? işte o liste!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Olimpiyat Elemeleri 2024’ün sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı. Sıralamada Almanya ve Macaristan büyük yükseliş gösterirken, Türkiye ise 405.5 puanla 14. sıradaki yerini korudu.

FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? işte o liste!

LİSTEDE İLK 10 DEĞİŞMEDİ

Uluslararası Basketbol Federasyonu, kadınlar dünya sıralamasını yayımladı. İlk 10’un değişmediği listenin en başında Amerika, ikinci sırada Çin ve üçüncü sırada ise Avustralya bulunurken, dördüncü İspanya ve beşinci Kanada oldu. Almanya, Paris 2024 Kadınlar Olimpiyat Basketbol Turnuvası'na bilet almaya hak kazanarak önemli bir başarı elde ederken, ilk kez de Olimpiyat Oyunları’na katılacak. Bu başarının ardından sıralamada 6 basamak yükselerek 19.’luğa yerleşen Almanya, ilk 20 içine girmiş oldu.
Macaristan da sıralamada beş basamak yükselerek 16.’lığa yerleşti.
Brezilya hariç, FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması’nda ilk 10’da yer alan her ülke Paris 2024’e katılma hakkı kazandı.

FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? işte o liste!
Sıralamada ilk 20’de yer alan ülkeler şu şekilde:

1- ABD 834.8 puan
2- Çin 686 puan
3- Avustralya 668.8 puan
4- İspanya 658.1 puan
5- Kanada 653.4 puan
6- Belçika 652.8 puan
7- Fransa 649.2 puan
8- Brezilya 598 puan
9- Japonya 594.2 puan
10- Sırbistan 580.3 puan
11- Porto Riko 495.1 puan
12- Nijerya 490.1 puan
13- Kore 444.8 puan
14- Türkiye 405.5 puan
15- İtalya 378.4 puan
16- Macaristan 357.7 puan
17- Bosna Hersek 341.4 puan
18- Yunanistan 338.8 puan
19- Almanya 322.8 puan
20- Mali 322.5 puan

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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