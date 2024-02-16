Tuğçe Aral, moda dünyasını sallayacak! Londra moda haftasında, baş manken olarak boy gösterecek!

Moda dünyasının önemle takip ettiği, Londra Moda Haftası, 16-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü markaların da yer aldığı pek çok firmanın etkinliklerine sahne olan Moda Haftası’nda Türk manken Tuğçe Aral baş manken olarak podyuma boy gösterecek.

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Tuğçe Aral, moda dünyasını sallayacak! Londra moda haftasında, baş manken olarak boy gösterecek!

Moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan Londra Moda Haftası, 16-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aralarında dünyaca ünlü markaların da yer aldığı pek çok firmanın etkinliklerine sahne olan Moda Haftası’nda Türk manken Tuğçe Aral baş manken olarak podyuma çıkacak.

Londra moda haftasında baş manken olarak podyumda boy gösterecek

Leonardo Royal Tower Bridge London Hotel'de düzenlenecek defilede Türk manken Tuğçe Aral büyük bir başarı elde etti. Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkacak olan Aral, baş manken seçildi. Tuğçe Aral, taşıyacağı göz kamaştıran tasarımlarla büyük ses getirecek.

Tuğçe Aral, moda dünyasını salladı! Londra’da baş manken oldu!
Tuğçe Aral, son yıllarda elde ettiği başarılarla moda dünyasının önde gelen markaları ve moda editörlerinin radarına girerken, gelecekte uluslararası moda sahnesinde daha sık görülen bir manken olma potansiyeline sahip.

Tuğçe Aral, moda dünyasını salladı! Londra’da baş manken oldu!
Moda severlerin ve endüstri profesyonellerinin merakla beklediği moda haftası, Tuğçe Aral'ın taşıyacağı tasarımlar, ilgiyle bekleniyor.

Tuğçe Aral, moda dünyasını salladı! Londra’da baş manken oldu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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