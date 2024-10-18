MİT'ten başarılı bir operasyon daha: Siber casusluk şebekesi gözaltında!

Milli İstihbarat Teşkilatı, dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın siber casusluk şebekesine yönelik operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 20’ye yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir kritik operasyonla birlikte 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklandı. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20’ye ulaşmıştır.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR HEDEFTE

MİT’in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlendi.

Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı da tespit edildi.

MİT CAYDIRICI OPERASYONLARINA DEVAM EDİYOR

MİT, siber casusluk ve siber terörizmle mücadelede kararlılığını sert bir şekilde ortaya koyuyor. Yurt dışıyla bağlantılı siber tehdit ağlarının çökertilmesi için kapsamlı operasyonlar hız kesmeden sürecek, ulusal siber güvenliğin sağlanması adına her türlü önleyici ve caydırıcı tedbir kararlılıkla hayata geçirilecek.

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Kaynak: Haber7

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