Kredi kartında yeni dönem başlıyor! Bugünden itibaren zorunlu oldu

UYMAYAN HERKESE CEZA YOLDA

Tebliğe göre, mükellef olmayan kişiler de dahil olmak üzere, 7 bin lirayı aşan her türlü ödeme ve tahsilat, banka veya finansal kurumlar tarafından yapılmalıdır. Tevsik zorunluluğuna uymayan herkes için farklı cezalar uygulanacaktır.