Kredi kartında yeni dönem başlıyor! Bugünden itibaren zorunlu oldu
Yayınlanma:
18 Ekim 2024 09:32
Resmi Gazete, 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde kart kullanmaya zorunluluğu getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan bir karara göre, bu kurala uymayan satıcı veya müşteri de cezalandırılabilir.
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Kredi kartı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak, dün büyük bir tepki toplayan 10 bin TL limiti olan kredi kartlarından alınacak 750 TL Savunma Sanayi Fonu payı tümden iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir karar da bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi.
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7 BİN TL ÜZERİ SATIŞLARDA KART ZORUNLULUĞU
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödeme işlemlerinde banka veya finansal aracı kurumların kullanılması gerektiğini belirten yeni bir düzenleme yayınladı. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, bu düzenlemenin resmi olarak yürürlüğe girmesini sağladı.
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UYMAYAN HERKESE CEZA YOLDA
Tebliğe göre, mükellef olmayan kişiler de dahil olmak üzere, 7 bin lirayı aşan her türlü ödeme ve tahsilat, banka veya finansal kurumlar tarafından yapılmalıdır. Tevsik zorunluluğuna uymayan herkes için farklı cezalar uygulanacaktır.
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Bu zorunluluk kapsamında, 7 bin liranın üzerindeki bir tahsilat veya ödeme, tahsilatı yapanın banka hesabına aktarılmak suretiyle veya bizzat finansal kurumun şubesine gidilerek işlem açıklamalarıyla birlikte yapılırsa, kurallara uygun hareket edilmiş sayılır. Ödeme sırasında satıcının hesabının bulunduğu bankaya giderek ödeme yapar ve işlemi bir dekont ile belgelendirirse, tevsik zorunluluğu yerine getirilmiş olacak ve herhangi bir ceza uygulanmayacak.