Milyonlarca emekliye müjde! Gözde turizm merkezlerinde ücretsiz tatil yapabilecekler! İşte o iller...

Emeklilerin 15 Temmuz-15 Ağustos arası yurtlarda 7 gün konaklaması planlanırken, Türkiye'nin en gözde tatil kentleri Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'daki KYK yurtları mercek altına alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki uygun yurtların bu yaz bir aylık dönem boyunca emeklilere ücretsiz ev sahipliği yapacağını müjdeledi.

Milyonlarca emekli, Akdeniz ve Ege'nin gözde turizm merkezlerinde ücretsiz tatil yapabilecek, özel kartlarla alışverişlerde de yüzde 15'e varan indirim hakkından yararlanacak.Bu kapsamda Akdeniz ve Ege'nin en çok tercih edilen tatil beldeleri milyonlarca emekliye ücretsiz olarak kapılarına açacak.

Emekliler, deniz, kum, güneşin keyfini çıkarmanın yanı sıra kültürel ve tarihsel zenginlikleri yerinde görme şansı yakalayacak.Tüm illerin bu kapsama alınıp alınmayacağı, kaç yatak kapasitesinin sisteme dahil edilebileceği, önceliğin çalışmayan emekliler olup olmayacağı gibi detaylar da kısa süre içinde belirlenip açıklanacak.

Ekonomim'de yer alan habere göre; emeklilerin 15 Temmuz- 15 Ağustos arası yurtlarda 7 gün konaklanması planlanırken, Türkiye'nin en gözde tatil kentleri Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla'daki KYK yurtlarını mercek altına alındıSöz konusu 5 ilde, toplamda yaklaşık 65 bin yatak kapasiteli 62 KYK yurdu bulunuyor.Bunların önemli bir bölümü de Alanya, Çeşme, Fethiye, Ayvalık, Kuşadası gibi deniz kıyısındaki doğa ve tatil beldelerinde bulunuyor. Muğla'nın Fethiye, Ortaca, Milas, Antalya'nın merkez, Alanya, Manavgat, Kumluca, Gazipaşa, Serik, Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Çeşme, Urla, Bergama, Bayındır, Balıkesir'in Bandırma, Burhaniye, Manyas, Ayvalık, Gönen gibi turistik ilçelerindeki KYK yurtlarının hepsi ya da bazıları kuvvetle muhtemel bu yaz bir aylığına emeklileri misafir edecek.Tatil beldelerindeki otellerin konaklama beldeleriyle kıyaslandığında emeklilere on binler hatta yüzbinlerce TL değerinde tatil bütçesi ayrıldı.

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Sezon ortasında Çeşme'de gecelik kişi başı konaklama fiyatı tesisin kalitesi ve yıldızına göre 3 bin ila 20 bin TL arasında değişiyor.Bu rakamlar adı geçen diğer tatil yörelerinde de 4 hanenin altına düşmediği gibi 5 hanelilerin de çokluğu dikkat çekiyor.Öte yandan emekliler için hayata geçirilecek kart uygulamasında da, zincir marketler ve giyim marketleri için çalışmalar devam ediyor.Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı temmuzun ilk haftasında netleşecek. Bugün açıklanan mayıs ayı piyasa anketi ise beklentilerdeki değişikliği ortaya koydu. Peki, haziran ayında enflasyonun kaça yükselmesi bekleniyor? İşte memur ve emeklinin zam oranı için muhtemel oranlar...Bir yandan emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği gündemdeyken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.Buna göre, geçen ay yüzde 3 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,04'e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e indi.

Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18, dört aylık enflasyon farkı ise yüzde 18,72 olarak öne çıkmıştı. Memur ve emeklinin zam oranı için mayıs ve haziran enflasyon verisine odaklanıldı.

TEMMUZDA MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

NTV'nin haberine göre, beklenti anketindeki tahminler baz alındığında enflasyon mayısta yüzde 3,04, haziranda yüzde 2,56 olacak. Bu verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti. Bu uygulamanın devam etmesi halinde en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak.Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Enflasyon anketindeki tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, memurların enflasyon farkı yüzde 9,1'a ulaşacak.

Yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 20 olacak. Zam oranına göre en düşük emekli maaşı 39 bin lirayı aşacak. En düşük memur emekli maaşı ise 16 bin liranın üzerine çıkacak.

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