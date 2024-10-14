Milliyetçi Hareket Partisi, Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya'dan Sivaslılar Derneği’ne ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Pendik Sivaslılar Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, derneğin gerçekleştirdiği faaliyetler, yürütülen çalışmalar ve üye sayısı hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Başkan Kaya, Pendik Sivaslılar Derneği’nin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Dernek Başkanı Fatih Yıldız’ı tebrik etti. Ayrıca, derneğin ileride düzenleyeceği tüm etkinliklere katılacağını ifade ederek, iş birliğinin süreceğinin altını çizdi.

Dernek Başkanı Fatih Yıldız, ziyaret esnasında, Pendik’teki Sivas Kart projesi kapsamında şu anda 20.000 üyeye ulaştıklarını, hedeflerinin ise Pendik’teki tüm Sivaslıları bu kartla buluşturmak olduğunu dile getirdi. Yıldız ayrıca, Pendik’teki 38 köy derneği ile sürekli istişare içinde olduklarını ve bu birlikteliği hiçbir siyasi görüş veya mezhep ayrımı yapmaksızın sürdürdüklerini vurguladı.

Ziyaretin sonunda İlçe Başkanı Kerim Kaya, Dernek Başkanı Fatih Yıldız’a bir hediye takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Haberin Devamı

Tek tek okulları ziyaret ediyor: Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Pendik Belediyesinin 2025 Yılı Bütçesi Kabul Edildi! Bütçenin önemli bir kısmı sosyal yardımlara ayrıldı

Diyarbakır konserinden şok görüntüler: Suratına çakmak yiyen o ünlü bakın ne tepki verdi!