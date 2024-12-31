  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya'dan İkbal Okulları’na iade-i ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya'dan İkbal Okulları’na iade-i ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya ve ilçe yöneticileri, İkbal Okulları’na iade-i ziyarette bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya'dan İkbal Okulları’na iade-i ziyaret
Yayınlanma:

Dur durak bilmeden çalışmalarına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Pendik ilçe başkanı Kerim Aydın, ilçedeki ziyaretlerine devam ederek, daha önce kendilerine ziyarette bulunana İkbal Okulları’na iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

SİYASET VE EĞİTİM KURUMLARI ARASI BAĞ GÜÇLENİYOR

Bu ziyarette İkbal Okulları Koordinatörü Hünkar Ekşi, İkbal Okulları İlk ve Orta Okul Müdürü Cihat Özdemir ve Çözüm Akademi Okulları Sahibi Bedrettin Taşıyan da hazır bulundu.

mhp1.jpeg

Ziyarette, okul yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür edildi. Bu tür ziyaretlerin, eğitim kurumları ve siyasi oluşumlar arasında güçlü bir iş birliği sağlaması bekleniyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Turan Genç Müdürlüğündeki Pendik Halk Eğitim Merkezi başarılı projelere imza atmaya devam ediyor
Turan Genç Müdürlüğündeki Pendik Halk Eğitim Merkezi başarılı projelere imza atmaya devam ediyor
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam "Sektörel Kümelenme" Konferansında Ahiliği anlattı
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam "Sektörel Kümelenme" Konferansında Ahiliği anlattı
PESİAD'da yapılan 7. olağan kongrede Başkanlığa Cüneyt Battal seçildi
PESİAD'da yapılan 7. olağan kongrede Başkanlığa Cüneyt Battal seçildi
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Her Zaman Vatandaşın Yanında
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Her Zaman Vatandaşın Yanında
PESİAD Onur Kurulu Üyeleri Kahvaltıda Buluştu
PESİAD Onur Kurulu Üyeleri Kahvaltıda Buluştu
Pendik Halk Eğitim, Yerel Basınla Kahvaltıda Biraraya Geldi
Pendik Halk Eğitim, Yerel Basınla Kahvaltıda Biraraya Geldi
Yeşilay Pendik’ten 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Resim Sergisi…
Yeşilay Pendik’ten 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Resim Sergisi…