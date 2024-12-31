Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya'dan İkbal Okulları’na iade-i ziyaret

Dur durak bilmeden çalışmalarına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Pendik ilçe başkanı Kerim Aydın, ilçedeki ziyaretlerine devam ederek, daha önce kendilerine ziyarette bulunana İkbal Okulları’na iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

SİYASET VE EĞİTİM KURUMLARI ARASI BAĞ GÜÇLENİYOR

Bu ziyarette İkbal Okulları Koordinatörü Hünkar Ekşi, İkbal Okulları İlk ve Orta Okul Müdürü Cihat Özdemir ve Çözüm Akademi Okulları Sahibi Bedrettin Taşıyan da hazır bulundu.

Ziyarette, okul yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür edildi. Bu tür ziyaretlerin, eğitim kurumları ve siyasi oluşumlar arasında güçlü bir iş birliği sağlaması bekleniyor.