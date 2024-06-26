Milliler için sadece 1 puan yetiyor: İşte Çekya maçı ve gruptan çıkma olasılığı…

Türkiye, EURO 2024’de Portekiz, Gürcistan ve Çekya’nın olduğu F Grubu’nda yer alıyor. İlk maçta Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden Millilerimiz büyük avantaj yakaladı. Her ne kadar Portekiz’e 3-0 mağlup olsa da Ay Yıldızlı ekibimize son 16 için 1 puan yetecek.

Türkiye Çekya maçını kim anlatacak? Muhtemel 11’ler

Bugün TSİ 22’de Türkiye, Çekya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Almanya’nın Hamburg kentinde oynanacak.

1 PUAN TÜRKİYE’Yİ BİR ÜST TURA TAŞIR

A Millii Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bu akşam Çekya ile karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Ay-Yıldızlılarımız, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda oynanacak olan maç TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetecek. Kovács'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

A Milli Futbol Takımımızın alacağı bir beraberlik yetecek. Türkiye, Çekya karşısında galip gelirse ya da bir puan alması durumunda adını bir üst tura yazdıracak. Grubu ikinci tamamlaması halinde ise turnuvanın sürpriz takımı Avusturya ile karşılaşacak.

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