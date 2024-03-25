MHP Pendik teşkilatı ülkü ocaklarının düzenlediği iftar programında bir araya geldi

milliyetçi Hareket Partisi Pendik ilçe teşkilatı 31 Mart yerel seçimlerinde tüm teşkilat mensupları ile sahaya inerek çalışmalarına devam ederken, Ülkü ocaklarının düzenlediği ilçe başkanı Kerim Kaya, ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları ve teşkilatın yoğun katılım sağladığı iftar yemeğinde bir araya geldiler.

İftar programın da Sayın Kerim Kaya konuşması ile alkış topladı.

Yaptığı konuşma da şu sözlere yer verdi;

Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden ebedi Kurtuluş olan mübarek Ramazan ayında bizi bir sofrada buluşturan Cenabı Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.



Malumunuz seçime Bir haftadan az süre kaldı bizleri yalnız bırakmayacağınıza inancımız tam İstanbul’da Sayın Murat kurum, Pendik’te ise Sayın Ahmet Cin’e desteklerinizi bekliyoruz.

Ve bu organizasyonu yapan ülkü ocakları Pendik İlçe Başkanı Sayın Mustafa Güleç’e ve yöneticilere buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

“Sizleri Allah’a emanet ediyorum Ne Mutlu Türk’üm Diyene” diyerek sözlerine son verdi .