MHP Pendik ilçe başkanlığından AHİSİAD’a Ahilik haftası nedeniyle tebrik ziyareti
İlçe başkanı Kerim Kaya başkanlığındaki MHP Pendik heyeti, Ahilik Haftası münasebetiyle genel başkanlığını İbrahim Çam'ın yürüttüğü AHİSİAD'a (Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği) tebrik amaçlı bir nezaket ziyaretinde bulundu.
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Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Kerim Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ahilik haftası nedeniyle AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'ı dernek merkezinde tebrik ziyaretinde bulundular.
KERİM KAYA VE YÖNETİMİNDEN AHİSİAD'A ZİYARET
AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam ve yönetim kurulu üyeleri karşılayıp ağırladığı ziyarette Kerim Kaya başkanlığındaki MHP heyeti, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ve yönetimine Ahilik Haftası münasebetiyle tebriklerini sundular.
Karşılıklı hediye takdiminde bulunulan ziyarette AHİSİAD Başkanı Çam, MHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sundu.
Kaynak:Bölge Gündem Haber
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